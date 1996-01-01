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Напряженность на рынке труда края снизилась

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье продолжается реализация мероприятий в рамках программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Приморского края. Затраты по программе составили почти 59 млн руб.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения края, программа позволила дополнительно обеспечить занятость 7 119 гражданам, в том числе 154 ранее безработных оформили предпринимательскую деятельность. В общественных и временных работах приняли участие 5809 человек. Трудоустроено в другой местности 279 человек.

Напомним, программа является частью комплексного антикризисного плана, разработанного Правительством РФ. В рамках программы люди проходят опережающее профессиональное обучение, стажировку, безработным, желающим открыть свое дело, оказывают консультации, предоставляют субсидии. Специалисты информируют людей, ищущих работу, о возможности финансовой поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства. Помимо этого, для людей дополнительно организуются общественные и временные работы.

Объем инвестиций по программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края в 2009 г. составляет 189,5 млн руб., в том числе из краевого бюджета - 9,5 млн руб.

Снижение численности зарегистрированных безработных позволило вернуть в федеральный бюджет 119 млн руб., предназначенных на социальную поддержку безработных граждан. Благодаря устойчивой стабильной ситуации на рынке труда края часть средств, которые изначально были заложены на снижение уровня напряженности на рынке труда Приморского края, распределились между другими регионами.

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