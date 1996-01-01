Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"АКОС" хочет стать пионером 4G в Приморском крае
ЗАО "АКОС", пионер сотовой связи в Приморье, делает ставку на технологии связи 4-го поколения LTE (Long-Term Evolution), сообщил "ЗР" генеральный директор компании Дмитрий ТЕМЧЕНКО.
"Даже если бы была возможность получения лицензии 3G, мы бы не пошли на это. Мы хотим "перешагнуть" технологии 3-го поколения и первыми начать работать в Приморье в формате 4G. Эта технология менее капиталоемка, что важно для таких операторов, как мы, но более эффективна", - говорит гендиректор "АКОС".
Технология LTE представляет собой эволюционное развитие технологий передачи данных GSM и UMTS. Теоретически возможный предел быстродействия LTE для нисходящего трафика составляет 326 Мбит/с, хотя в реальности он вдвое ниже (как это чаще всего и бывает), а максимальная скорость исходящего трафика составляет 86 Мбит/с.
По словам Дмитрия Темченко, "АКОС" планирует выйти с ходатайством на Роскомнадзор на опытный запуск 4G в Приморье уже в 2010 г. Ожидается, что первый терминал LTE заработает уже в первой половине 2010 г., а коммерческая эксплуатация начнется в конце 2010 г. - начале 2011 г. Как ожидается, поставщиком оборудования "АКОС" выберет китайскую Huawei.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов