"АКОС" хочет стать пионером 4G в Приморском крае

ЗАО "АКОС", пионер сотовой связи в Приморье, делает ставку на технологии связи 4-го поколения LTE (Long-Term Evolution), сообщил "ЗР" генеральный директор компании Дмитрий ТЕМЧЕНКО.

"Даже если бы была возможность получения лицензии 3G, мы бы не пошли на это. Мы хотим "перешагнуть" технологии 3-го поколения и первыми начать работать в Приморье в формате 4G. Эта технология менее капиталоемка, что важно для таких операторов, как мы, но более эффективна", - говорит гендиректор "АКОС".

Технология LTE представляет собой эволюционное развитие технологий передачи данных GSM и UMTS. Теоретически возможный предел быстродействия LTE для нисходящего трафика составляет 326 Мбит/с, хотя в реальности он вдвое ниже (как это чаще всего и бывает), а максимальная скорость исходящего трафика составляет 86 Мбит/с.

По словам Дмитрия Темченко, "АКОС" планирует выйти с ходатайством на Роскомнадзор на опытный запуск 4G в Приморье уже в 2010 г. Ожидается, что первый терминал LTE заработает уже в первой половине 2010 г., а коммерческая эксплуатация начнется в конце 2010 г. - начале 2011 г. Как ожидается, поставщиком оборудования "АКОС" выберет китайскую Huawei.