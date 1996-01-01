ФАС думает над ходатайством "Спасскцемента"

Правление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (УФАС) продлило до 24 ноября срок рассмотрения поступившего от ОАО "Спасскцемент" ходатайства о приобретении 51,79% акций ОАО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий" ("СКАЦИ"). По сообщению УФАС, решение о продлении срока рассмотрения ходатайства вызвано результатами предварительного анализа указанной сделки, в частности тем, что ее совершение может привести к ограничению конкуренции на рынке реализации цемента, в том числе усилению доминирующего положения "Спасскцемента".