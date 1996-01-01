Электростанции Южного Приморья готовы к максимальным зимним нагрузкам

Впервые за последние годы паспорта готовности получены Владивостокской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС (входят в филиал "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания") "без согласованных решений", то есть при безусловном выполнении всех критериев готовности.

В состав межведомственной комиссии по оценке готовности электростанций Южного Приморья к несению максимальных зимних нагрузок, помимо специалистов ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", входили представители контролирующих органов: Ростехнадзора, Востокэнерготехнадзора, Приморского регионального диспетчерского управления и МЧС. Проверяющие отметили улучшение технического состояния приморских электростанций, в частности, отсутствие системных сбоев и проблем, способных повлиять на производство тепловой и электрической энергии. Это упростило процедуру получения паспорта готовности филиалом "Приморская генерация".

"Впервые за несколько лет мы получили паспорт готовности без обременений. До этого практически всегда к акту готовности прилагался большой список замечаний, которые необходимо было устранить в максимально сжатые сроки до входа в зиму, - отметил главный инженер филиала Андрей БЕСЧАСТНОВ. - Это касалось, прежде всего, Владивостокской ТЭЦ-2. В целом это результат того, что последние три года на приморских электростанциях ведется системная работа, направленная на повышение надежности, безаварийности и экономической эффективности энергосистемы Приморского края".

Досье Филиал "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" является основным производителем электрической и тепловой энергии в Южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-2 (установленная мощность 497 МВт), Артемовская ТЭЦ (400 МВт), и Партизанская ГРЭС (147 МВт). Общая численность сотрудников превышает 2 тыс.

Для энергетиков получение паспорта готовности - итог многомесячной интенсивной ремонтной кампании. Своего рода момент истины, когда все усилия многотысячного коллектива электростанций и подрядных организаций проверяются и оцениваются. Причем цели как у энергетиков, так и у сотрудников контролирующих органов одни - убедиться, что в разгар морозов жители Приморья не останутся без тепла и света.

"С точки зрения контролирующей организации факт получения паспорта готовности говорит о планомерной и системной работе предприятия, направленной на снижение рисков аварий и повышения надежности теплоснабжения потребителей. С точки зрения рядового потребителя услуг, это означает, что в доме будет тепло и не отключают свет, - считает заместитель начальника отдела энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора Александр БИБИК. - Отсутствие объемного перечня замечаний, прилагаемого к акту проверки готовности к работе в ОЗП, конечно же, не может гарантировать отсутствие сбоев и срывов в системе, тем не менее, это вселяет уверенность, что их количество будет сведено к минимуму. Модернизация объектов энергетики - постоянный и очень затратный процесс, являющийся неотъемлемой частью надежного функционирования системы в целом".

В ходе подготовки к несению максимальных нагрузок предстоящего зимнего периода три станции провели ремонт всех турбин и котлов, вспомогательного оборудования, производственных зданий, систем топливоподачи и т.д. На станциях накоплен необходимый запас угля и мазута, аварийных технических средств. Оперативный персонал прошел обучение и необходимые тренировки.

"Филиал "Приморская генерация" является крайне сложным как по энергетическим нагрузкам, так и по составу оборудования, - отмечает генеральный директор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Валерий ЛЕВИТ. - Коллективы электростанций и в целом филиала, наши подрядные ремонтные организации, аппарат управления ДГК - все вместе мы напряженно трудились, чтобы выполнить свои обязательства перед потребителями тепловой и электрической энергии. Хочу поблагодарить и наших поставщиков топлива: ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", несмотря на серьезные проблемы, связанные с кризисом, несвоевременную оплату поставок с нашей стороны, строго по графику отгружала нам уголь, что позволило своевременно обеспечить электростанции Приморья нормативными запасами топлива".

"Как известно, юг Приморья испытывал нехватку резервных мощностей. И здесь "Приморская генерация" провела большую работу, - констатирует заместитель директора Приморского регионального диспетчерского управления Владимир ПАЦЕВ. - Так еще накануне прошлого отопительного сезона был решен вопрос по увеличению мощностей ВТЭЦ-2 до 500 МВт. На Артемовской ТЭЦ был дополнительно установлен 6-й котел, что позволило поднять мощность станции до 400 МВт. Это все было сделано на фоне увеличения потребления электроэнергии. Одним словом, запас мощности на электростанциях имеется, так что каких-то неприятных сюрпризов мы зимой не ожидаем. Наши сотрудники подписали необходимые документы с чистой совестью".

Естественно, что данного результата в такой глобальной отрасли, как энергетика, невозможно добиться за один год. Приморские электростанции были переданы под управление ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" в 2007 г. С этого момента приоритетное внимание руководства ДГК было сосредоточено на энергетике Южного Приморья.

Практически сразу после передачи ВТЭЦ-2 Дальневосточной генкомпании на электростанции было введено антикризисное управление. Первоочередной задачей было приведение основного оборудования в нормальное техническое состояние, поскольку станция была на грани серьезных аварий. Для улучшения экологической ситуации вокруг ТЭЦ-2 ОАО "ДГК" стала делать серьезные финансовые вложения. В 2007 г. разработана программа поэтапного доведения уровня выбросов до норматива, рассчитанная на 5 лет. На подготовку ТЭЦ-2 к надежному прохождению предстоящего отопительного сезона затрачено 502 млн руб. Впервые в современной истории электростанции начаты работы по замене электрофильтров. Кроме этого, на станции внедрена новая технология, позволяющая с высоким КПД сжигать местные приморские угли. Создана специальная бригада, которая занимается обслуживанием электрофильтров. Все эти меры помогают снизить вредное воздействие выбросов на окружающую среду.

В 2008 г. на Артемовской ТЭЦ вводится в эксплуатацию котлоагрегат № 6, который был законсервирован еще в 1999 г. Это добавило энергодефицитному региону 50 МВт мощности. На Владивостокской ТЭЦ-2 проходит техническое перевооружение, в результате чего станция выходит на историческую рекордную нагрузку в 500 МВт.

Необходимость ввода новых мощностей обусловлена парадоксальной ситуацией. В целом по Дальнему Востоку имеется значительный резерв генерирующих мощностей. Приморье же является регионом пиковых нагрузок, где нет резерва мощности и пока отсутствует возможность значительного перетока по линиям электропередачи с северной части ДФО. Кроме того, до текущего года здесь шел значительный рост электропотребления.

Сложно переоценить все, что сделано энергетиками генерирующей компании за это время. Главное - удалось изменить вектор развития приморской энергосистемы. За три года суммарная мощность юга Приморья увеличится, с учетом ПГРЭС, почти на 25% - с 917 МВт до 1142 МВт. Аварийность в целом по филиалу снизилась на 50%. Начали решаться экологические проблемы электростанций.

Энергетики считают, что получение паспорта готовности стало лишь промежуточным, но очень важным этапом. Это означает, что за три года удалось переломить ситуацию: привести техническое оборудование в нормальное техническое состояние, обучить и дисциплинировать персонал. В целом это залог повышения надежности энергосистемы, за счет чего жители Приморья не останутся без тепла и света. Но это только начало пути. В дальнейшем же потребуются еще годы не менее интенсивной созидательной работы.