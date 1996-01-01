В "Артели старателей "Амур" сменили руководителя

Совет директоров золотодобывающей компании принял отставку гендиректора Бориса АЛЕКСЕЕВА, который переходит на работу в ОАО "Группа Альянс". Новым генеральным директором назначен Владимир МАСЛОВСКИЙ.

По его словам, "приоритетными направлениями в работе будут продолжение реструктуризации компании и привлечение инвестиций для ее развития".