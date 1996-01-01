Посьет хочет занять 150 млн рублей

ОАО "Торговый порт Посьет" планирует привлечь кредит в размере 150 млн руб. сроком на 1,5 года. Как говорится в конкурсной документации на оказание финансовых услуг, максимальный размер процентной ставки по кредиту планируется на уровне 16% годовых. Конкурс планируется провести 16 ноября.