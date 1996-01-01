Гостиницы подпитают энергией

Для саммита АТЭС две 5-звездочные гостиницы во Владивостоке планируется построить уже к декабрю 2011 г. Причем для энергоснабжения одной из них будет построена новая подстанция на Эгершельде.

Гостиничные комплексы будут возведены на мысе Бурный и Корабельной набережной. Для энергоснабжения гостиницы на мысе Бурный было разработано шесть различных схем электроснабжения объекта. Научно-технический совет ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" остановился на строительстве подстанции. "Бурная" обеспечит присоединение дополнительных мощностей, помимо гостиницы, а также усилит схему распределительных сетей на Эгершельде.