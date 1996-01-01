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"СОЛЛЕРСУ" нужны специалисты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток", реализующее проект по организации первого автомобильного завода на Дальнем Востоке, совместно с Центром занятости Владивостока провело ярмарку вакансий для жителей города.

Мероприятие прошло как большой семейный праздник на Спортивной набережной 25 октября. Напомним, что завод с сентября ведет набор специалистов инженерно-технических специальностей. На данный момент в ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" открыты вакансии по 20 различным специальностям, необходимым для обеспечения производственной деятельности автомобильного предприятия, включая инженеров производства, специалистов по складскому хозяйству, логистике и таможенному оформлению, а также специалистов экономической службы и службы закупок.

Со второй половины октября на заводе проводятся собеседования с кандидатами на рабочие специальности, которые будут непосредственно заняты в производстве автомобилей. В ноябре 2009 г. на площадке автозавода для них будут созданы учебные мощности, где отобранные кандидаты смогут обучиться основным производственным операциям и пройти необходимую стажировку перед работой на конвейере. Напомним, что старт производства запланирован на конец декабря текущего года. "Мы рассчитываем, что возможность работы на современном автомобильном заводе, где будут внедрены мировые технологии и стандарты качества, возможность получения уникального опыта и знаний в сфере организации и управления производством станет интересной перспективой для жителей Владивостока и Приморского края", - заявил генеральный директор "Соллерс" Вадим ШВЕЦОВ, отметив, что компания намерена вкладывать значительные ресурсы в обучение и развитие персонала на создаваемом предприятии.

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