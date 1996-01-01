Невезучее месторождение

Москва подтвердила победу "Примтеплоэнерго" в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи вольфрамовых руд на Лермонтовском месторождении. Как сообщила пресс-служба КГУП, уже подписан приказ Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ об итогах аукциона.

Напомним, 12 октября во Владивостоке состоялся аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи вольфрамовых руд на Лермонтовском месторождении. Аукцион по приказу "Роснедра" проводило территориальное управление "Приморнедра". Победа досталась краевому унитарному предприятию "Примортеплоэнерго".

Но, по мнению наблюдателей, суд может признать аукцион несостоятельным. Дело в том, что московский суд первой инстанции признал неправомерным отзыв лицензии на месторождение у ее прежнего владельца - ООО "Русский Вольфрам". "Роснедра" отозвали лицензию по причине несвоевременного предоставления компанией "Русский Вольфрам" технической документации, необходимой для подсчета запасов. Как выяснилось, "Роснедра" в свое время выдали лицензию "Русскому вольфраму" с уже просроченными сроками этой документации.Не исключены теперь суды и по итогам последнего аукциона.Но, как заявили "ЗР" в КГУП "Примтеплоэнерго", они готовы приступить к выполнению лицензионных требований. Кстати, обладатель лицензии обязан не позднее 38 месяцев со дня ее госрегистрации обеспечить ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия. Лицензия выдается на 15 лет.