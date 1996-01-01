Первая годовщина Приморского НПЗ

Приморскому нефтеперерабатывающему заводу исполнился год. Власти Находки поздравили коллектив и его генерального директора Юрия КАСЮКА.

Такое внимание объяснимо. Наряду со строительством самого завода, который даст тысячи новых рабочих мест, компания вкладывает большие средства в социальную инфраструктуру города. Завершается возведение первого жилого дома для строителей и работников НПЗ, в планах - целый микрорайон. Производственный комплекс по глубокой переработке нефтепродуктов разместится на границе Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района и станет самым современным в России. Инвестор проекта - НК "Роснефть". Мощность предприятия - 20 млн тонн нефти в год.