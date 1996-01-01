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"РАО ЭС Востока" оценило ход модернизации Партизанской ГРЭС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Партизанскую ГРЭС, где активно ведется работа по модернизации станции, посетил заместитель генерального директора ОАО "РАО Энергетические системы Востока" по инвестициям и развитию Николай БРУСНИКИН. Целью рабочей поездки стала оценка степени готовности к зиме и возможность ввода дополнительной мощности на ГРЭС.

Модернизация Партизанской ГРЭС проходит в рамках Соглашения о взаимодействии Администрации Приморского края и энергетиков по развитию электроэнергетической системы Приморского края и обеспечению надежного электроснабжения потребителей. Инвестиции в техперевооружение Партизанской ГРЭС начиная с 2008 г. составят порядка 1,3 млрд руб. Это свидетельствует о том, что модернизация станции - один из важнейших инвестиционных проектов холдинга в Приморье. В "РАО ЕЭС Востока" считают, что от реализации проекта зависит не только успешное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, но и перспективное развитие энергетической системы края.

На встрече с представителями ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и генеральным подрядчиком проекта ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" Николай Брусникин отметил, что уровень организации работ по техперевооружению станции должен позволить закончить реконструкцию в намеченные сроки.

"Необходимо наверстать отставание от графика, сложившееся в силу ряда объективных причин, таких как задержка с поставкой некоторых деталей. Речь идет не только о строительстве, а еще и о своевременном монтаже сложного электротехнического оборудования, - отметил Николай Брусникин. - Сегодня мы определили комплекс мер, которые позволят ускорить доставку оборудования на станцию. Учитывая, что многое было сделано еще летом во время плановой остановки станции, пуск новой турбины не приведет к перебоям в работе существующих турбоагрегатов и поспособствует значительному приросту мощности. Это важно в период максимальных энергетических нагрузок предстоящего отопительного периода".

Еще одной темой для обсуждения стало проектирование нового золоотвала на Партизанской ГРЭС. С вводом новой мощности станции потребуется больше угля, а следовательно, понадобятся новый золоотвал и рекультивация старого. На сегодняшний день благодаря конструктивному диалогу с властями г. Партизанска и общественностью получен землеотвод для строительства нового золоотвала. Нужно в нормативно установленные сроки приступить к проектированию сооружения.

Досье

Партизанская ГРЭС введена в эксплуатацию 17 декабря 1954 г. и была первой на Дальнем Востоке электростанцией, работающей на высоких параметрах пара. Установленная мощность станции в настоящее время составляет 147 МВт. Электростанция входит в состав филиала "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (Дочернее зависимое общество ОАО "РАО Энергетические системы Востока").

На сегодняшний день в состав основного оборудования Партизанской ГРЭС входят четыре котлоагрегата и два турбогенератора 97 МВт и 50 МВт. Эти мощности станции позволяют обеспечивать энергоснабжением большую часть города Партизанска и поселок Лозовый. В рамках мероприятий по техперевооружению станции в декабре планируется запустить новый турбоагрегат мощностью 100 МВт. Это позволит в период пиковых энергетических нагрузок снизить дефицит мощности на юге Приморья и увеличить пропускную способность электрических сетей в энергосистеме.

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