Японская Mitsui заинтересовалась проектом зернового терминала ВМТП

Подразделения японской Mitsui & Co. могут принять участие в проекте строительства специализированного зернового терминала на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). По словам заместителя генерального директора ОАО "ВМТП" Вячеслава ЕКИМЦОВА, визит японских бизнесменов на прошлой неделе во Владивосток был связан в первую очередь с необходимостью расширения круга поставщиков зерновой продукции, проработки новых логистических схем доставки зерновых грузов в страны АТР, а также повышением активности ВМТП в части реализации проекта строительства зернового терминала.