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Ипотеку застрахуют от заемщиков

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Спрос на ипотечные кредиты предполагается реанимировать с помощью страхования - госкорпорация "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) намерена создать отдельную компанию, которая будет страховать ответственность ипотечных заемщиков и предпринимательские риски банков.

Минфин негативно оценивает эту идею, полагая, что такое страхование лишь повышает риски кредиторов - регулятор страхового рынка указывает, что аналогичная практика спровоцировала ипотечный кризис на Западе.

В рамках разработки мер по развитию ипотечного жилищного кредитования и повышению доступности ипотечных кредитов планируется ввести новые страховые продукты - страхование ответственности заемщика и предпринимательских рисков кредитора. Продавать эти продукты будет дочерняя страховая компания АИЖК. Предполагается, что практика страхования будет распространена на всех участников ипотечного рынка. Согласно предлагаемой концепции, уставный капитал СК АИЖК составит до 1,5 млрд руб. В капитале страховой компании смогут участвовать и другие страховые компании, однако доля АИЖК должна быть доминирующей. Коэффициент "риска к капиталу" на первом этапе не должен превышать 10 к 1.

Страховка по ипотеке будет предлагаться тем заемщикам, чей первоначальный взнос - менее 30% от стоимости жилья. Минфин в своем отзыве на проект АИЖК негативно расценил желание дочерней страховой компании АИЖК доминировать на этом рынке и напомнил про антимонопольное законодательство. Но главное, предупреждает Минфин, риски кредитора при обоих видах страхования будут не снижены, а повышены, так как страховая выплата будет произведена после окончания длительных судебных процедур.

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