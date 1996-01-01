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Знакомый бренд на трассе М-60

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На 648-м километре автотрассы Владивосток - Хабаровск неделю назад открылся новый автозаправочный комплекс под известным брендом "Роснефть". Это стало приятной новостью для транзитных водителей и жителей Михайловского района - автозаправка появилась под боком, и событием для виновника торжества - ООО "РН-Востокнефтепродукт".

На новой АЗС представлена вся линейка нефтепродуктов производства Комсомольского НПЗ (Аи-98, 95, 92, 76 и ДТ). В комплекс входит и магазин, в котором продаются сопутствующие товары и смазочные материалы. Как заявили в ООО "РН - Востокнефтепродукт", новый комплекс у трассы М-60 - лишь часть программы по строительству современных автозаправочных комплексов на территории Приморского края и других регионов ДФО. Основная стратегия компании - гарантировать контроль за качеством топлива по всей цепочке - "от скважины до пистолета".

До сих пор помимо небольших частных автозаправок на федеральной трассе и приморских краевых дорогах самым надежным спутником водителей была НК "Альянс", а "Роснефть", взяв за плацдарм Находку, сосредоточилась на поставках, отдав розничную торговлю в руки региональному бизнесу. Но благодаря такому раскладу удалось избежать монополии на региональном рынке, и у дальневосточных водителей всегда был выбор качественного топлива и конкуренция соответствующе - поставки бензина в Приморье шли как с Комсомольского НПЗ, так и с Хабаровского.

Открытие современной АЗС "Роснефти" подтверждает, что по-настоящему конкурентную среду могут создать лишь крупные игроки рынка, конкурируя и качеством топлива, и уровнем сервиса.

В связи с этим недавнее заявление заместителя главы Федеральной антимонопольной службы России Анатолия ГОЛОМОЛЗИНА о необходимости отделить автозаправочный бизнес от добычи и переработки нефтяных компаний как мере борьбы с ростом цен на бензин противоречит не только мировому опыту, но и практике российского рынка.

Пример Анатолия Голомолзина с нынче модной Италией, скорее, исключение из правил. К сожалению, мелкие российские АЗС попросту не несут ответственности за качество топлива, да торговые наценки у них выше, поскольку получают топливо у посредников. Все это Приморье пережило в эпоху 90-х с ее бензиновыми королями, которые, пользуясь перебоями с поставками, вздували цены. Да и зачем далеко ходить за примерами, достаточно вспомнить Камчатку год назад, когда за три дня цены взлетели в два-три раза выше приморских. Между тем, там правят бал региональные торговые сети. Той же ФАС никаких чиновников не хватит, чтоб контролировать ситуацию.

Поэтому появление бренда "Роснефти" на трассе М-60 можно только приветствовать. Основные игроки топливного рынка Приморья стали и основными конкурентами на главной автодороге региона.

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