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С S7 нам было по пути

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе в Новосибирске крупнейший российский авиаперевозчик S7 презентовал новую программу для транзитных пассажиров - S7-Planet. Корреспондент "ЗР" проверил все преимущества транзитного полета с промежуточной посадкой в Иркутске по маршруту Владивосток-Новосибирск.

Первое, что привлекло внимание, - яркий цвет авиалайнера, в компании его называют "яблочным". Как выяснилось, авиакомпания реализует программу по обновлению воздушного парка, в рамках которой полностью была остановлена эксплуатация всех самолетов советского производства. И сейчас S7 располагает одним из новейших парком воздушных судов производства Boeing и Airbus.

Досье

S7 (ОАО "Авиакомпания "Сибирь") является крупнейшей авиакомпанией на внутренних воздушных линиях России и входит в ТОР-50 мировых авиаперевозчиков. S7 выполняет регулярные полеты в Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны АТР. Авиакомпания "Сибирь" включена в реестр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit). Базовый аэропорт - Толмачево (Новосибирск).

Согласно программе развития гражданской авиации России, у жителей даже самых отдаленных регионов России должна быть возможность добраться в любую точку планеты. Связующим звеном станут крупные международные аэропорты-хабы, которые служат пересадочными узлами. Таким хабом по праву можно назвать аэропорт Толмачево в Новосибирске. Современное, просторное здание с эскалаторами и полным комплексом услуг для транзитного пассажира.

S7, как известно, первой в России запустила систему интернет-продаж авиабилетов через собственный сайт. Одной из первых в России начала использовать автоматизированную систему регистрации и контроля отправок пассажиров и багажа, продажа электронных билетов, оплата авиабилетов через платежную систему Яндекс. В том же аэропорту Толмачево стоят платежные терминалы, через которые можно заказать билет в любую точку мира, оплатить его платежной картой и зарегистрироваться на рейс тоже через терминал. В итоге полет с пересадками становится не таким обременительным. Рейсы с пересадкой, которые так не любят дальневосточники, - это мировая практика.Это удешевляет затраты авиакомпании и билеты для пассажиров, экономит время в пути.

Тарифы S7 Planet созданы специально для пассажиров, совершающих перелет с пересадкой на состыкованные рейсы. И не обязательно вы дальше полетите "зеленым бортом". Часть маршрута проделали рейсом S7, а часть - на рейсе авиакомпании-партнера. До конечного пункта путешествия оформляется единый билет. Благодаря специальным соглашениям между авиакомпаниями, S7 гарантирует более низкую стоимость билета по сравнению с совокупной стоимостью отдельных билетов по выбранному маршруту и оптимальную по времени стыковку рейсов. Причем при планировании путешествия пассажир может выбрать как аэропорт пересадки, так и авиакомпанию-партнера. Стоит отметить, что багаж транзитных пассажиров принимается на регистрацию в начальном пункте маршрута и выдается в конце путешествия.

...Назад из Новосибирска мы летели зеленым "А-320", ощущая себя почти европейцами.

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