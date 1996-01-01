Несостоятельность девелоперской группы "Стройсистема" рассмотрит суд

В одной из ведущих в Хабаровске групп компаний - "Стройсистема", куда входят около десяти организаций, большинство из которых принадлежит городской администрации, в скором времени может быть введено конкурсное производство.

Сегодня кредиторская задолженность компании составляет около 35 млн руб. при дебиторской более 120 млн руб. В то же время активов у компании осталось лишь на 3,37 млн руб., и в такой ситуации она может быть признана банкротом.

По словам временного управляющего ООО "Строительная компания "Стройсистема"" Виктора РАДСКОГО, подготовка финансово-экономического анализа состояния компании, на которой введена процедура наблюдения, почти завершена, и в самое ближайшее время соответствующие документы будут рассмотрены в хабаровской мэрии в присутствии должника.

В настоящее время в суде пока продолжается рассмотрение ходатайств потенциальных кредиторов "Стройсистемы" о включении их требований в реестр, а 24 ноября суд заслушает отчет временного управляющего компании о ходе процедуры наблюдения. А 11 ноября, как заявил временный управляющий, состоится собрание кредиторов, на котором им будет предложено определить дальнейшую судьбу предприятия. По его словам, кредиторам будет предложено либо внешнее наблюдение, либо конкурсное производство. Других вариантов, вероятно, не будет.

Напомним, что сложные времена у "Стройсистемы" начались весной. Крупнейшее в ГК по количеству сотрудников ООО "Стройсистема" в течение трех-четырех месяцев было вынуждено сократить свыше 50% своих сотрудников и начать распродажу оборудования, чем вызвало недовольство покупателей, уже вложивших деньги в строительство ряда объектов и даже выкупивших некоторые площади.

К примеру, несколько нотариальных организаций выкупили почти целый этаж в строящемся офисном здании на ул. Дзержинского, которое "Стройсистема" вовремя не сдала. Нотариусы были вынуждены обратиться к руководству компании за разъяснениями.

Все эти проблемы руководство связывает в первую очередь с тем, что должники "Стройсистемы", оказавшиеся в таком же тяжелом положении из-за кризиса, не спешат возвращать многомиллионные долги, в свою очередь кредиторы "Стройсистемы" не дают предприятию отсрочек по выплате своих долгов. Потребители же ожидают неоднократно обещанного в СМИ аналитиками разного уровня понижения цен на квадратные метры и не покупают жилье и офисы.

Ряд хабаровских предприятий, таких, как ООО "СТЭК", ОАО "Хабаровский грузовой комбинат", ООО "Строительно-монтажное управление №861" и несколько частных охранных предприятий, начали попытки в судебном порядке добиться от "Стройсистемы" возврата долгов. С претензиями в адрес строительной компании выступили и налоговые органы. В конечном счете именно представители ФНС и потребовали ввести в компании процедуру наблюдения из-за неоплаченной недоимки по налогам в размере 11,689 млн руб. и пеней и штрафов порядка 546 тыс. руб. 29 июня на "Стройсистеме" было введено наблюдение.

По предварительным данным Виктора Радского, по состоянию на 21 октября в реестр включено 26 кредиторов "Стройсистемы" из 150 уведомленных. Кредиторская задолженность компании, подтвержденная арбитражом, на эту дату составила 34,46 млн руб. основного долга и порядка 561 тыс. руб. пеней и штрафов, то есть в общей сложности 35,02 млн руб. Дебиторская задолженность компании, по данным самого должника, составляет 112,35 млн руб. Балансовая стоимость предприятия на данный момент составляет всего 3,37 млн, тогда как на 1 сентября на балансе числилось 60,35 млн руб.

Подобную ситуацию на рынке аналитики связывают с тем, что конец 2008 года ознаменовался резким падением спроса на услуги хабаровских строительных компаний. Из-за мирового финансового кризиса банки ужесточили условия ипотечного кредитования, в результате чего для большинства хабаровчан квартиры стали недоступны. По тем же причинам сократились продажи офисных помещений.

Связь строительства и динамики инвестиций в нашей стране является гораздо более сильной, чем принято считать. В настоящее время большая часть серьезных инвестиционных проектов заморожена, а бизнес достраивает только те объекты, главная доля инвестиций в которые была осуществлена в докризисный период. На плаву останется лишь жилищное строительство, в которое вкладываются государственные средства.

Инвестиции в строительство будут продолжать падать и дальше, если не будут разморожены кредитные рынки в самое ближайшее время. Однако благодаря эффекту низкой базы к концу 2009 г. в любом случае произойдет некоторое улучшение инвестиционных показателей.