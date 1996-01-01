Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
«Сумма телеком» не справилась с освоением Дальневосточного региона
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Роскомнадзор может изъять как минимум 20 из 25 GSM-лицензий на Дальнем Востоке и в Сибири, разыгранных на конкурсах в 2007 г. Лицензии «Суммы телеком», которая летом 2007 г. выиграла 13 из 25 лотов, скорее всего будут отозваны: компания не запустила сети в срок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Суммы телеком» Ивана ПРОКОПЬЕВА.
По условиям конкурса сети нужно было сдать 27 августа. Этого не сделали и другие победители, в том числе ОАО «Новая телефонная компания» (НТК). Успели лишь «Вымпелком» и «Связьинвест».
Судьбу освободившихся частот определяет Госкомиссия по радиочастотам. Если она решит снова использовать их для GSM, то потребуется новый конкурс.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
Loading...