«Сумма телеком» не справилась с освоением Дальневосточного региона

Роскомнадзор может изъять как минимум 20 из 25 GSM-лицензий на Дальнем Востоке и в Сибири, разыгранных на конкурсах в 2007 г. Лицензии «Суммы телеком», которая летом 2007 г. выиграла 13 из 25 лотов, скорее всего будут отозваны: компания не запустила сети в срок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Суммы телеком» Ивана ПРОКОПЬЕВА.

По условиям конкурса сети нужно было сдать 27 августа. Этого не сделали и другие победители, в том числе ОАО «Новая телефонная компания» (НТК). Успели лишь «Вымпелком» и «Связьинвест».

Судьбу освободившихся частот определяет Госкомиссия по радиочастотам. Если она решит снова использовать их для GSM, то потребуется новый конкурс.