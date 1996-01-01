Инвестпрограмма «РАО ЭС Востока» попала под секвестр

Правительство РФ на прошлой неделе одобрило инвестиционные программы компаний электроэнергетики с госучастием на 2010 г. Объем инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока», как ожидается, составит 20,491 млрд руб.

Интересно, что программа «РАО ЭС Востока» оказалась секвестирована больше всех других госкомпаний – на 46,7% (до 20,5 млрд руб.).

Причина – дефицит средств, из-за которого ряд проектов отнесен на более поздние сроки. Отметим, что, по словам министра энергетики Сергей ШМАТКО, темпы роста тарифов на электроэнергию для промышленности в 2010 г. будут выше 5%.