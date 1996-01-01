Пилоны растут в высоту

Таких пилонов моста в России еще никто никогда не строил. Они уникальны и по инженерным решениям, и по высоте – 226 метров. Строители моста через бухту Золотой Рог пошли на очередной рекорд – 10 сентября началось бетонирование основных конструкций мостового сооружения: пилонов, на которых будет висеть над бухтой вантовая часть с основным пролетом моста. По случаю выхода строительства на новую стадию состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы с письмом будущим поколениям. Послание подписали губернатор Сергей ДАРЬКИН и генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор ГРЕБНЕВ.

В этом небольшом торжестве приняли участие депутаты Законодательного собрания Приморского края, чиновники, представители Тихоокеанской мостостроительной компании и других задействованных на объекте строительных компаний, а также будущие строители – студенты ДВГТУ. Под аплодисменты и громкое «ура» капсулу с обращением к потомкам уложили в специально подготовленное в ростверке отверстие и забетонировали. Мастерком удалось поработать и губернатору, и гендиректору – тоже символически, затем они уступили инструмент одному из специалистов ТМК.

Поздравляя строителей и всех владивостокцев с выходом на самую важную часть работ на мосту через Золотой Рог, Сергей Дарькин напомнил о старинной открытке XIX века, на которой мост изображен в центре Владивостока, практически в том же месте, где он возводится сейчас.

– Мне очень приятно то, что сбывается вековая мечта жителей Приморского края и города Владивостока о строительстве моста через бухту Золотой Рог. И пусть этот день – 10 сентября 2009 года останется в памяти как очень значимое событие в жизни нашего любимого города, – сказал он.

Генеральный директор ТМК был как всегда конкретен. Виктор Гребнев принес на торжество оригинал акта освидетельствования скрытых работ, подтверждающий, что конструкция готова к бетонированию. А чуть позже пригласил всех участников церемонии... в октябрь 2011 года.

– Сегодня дан старт новым трудным работам, а в октябре 2011 года – все, пожалуйста, на ввод объекта. И мы разрежем ленточку, – пообещал Виктор Гребнев.

Что касается скрытых работ, то объем их действительно поражает. И там, где проходила праздничная церемония (ровная бетонная площадка, над которой, словно трибуна для выступлений, возвышается ростверк), чуть более года назад властвовала вода. Значительную территорию строители в непростом сражении буквально отвоевали у моря. За это время, по словам гендиректора ТМК, была заложена вся подземная часть основного сооружения вантовой конструкции моста, в каждый ростверк уложено по 10400 кубометров специального самоуплотняющегося бетона.

– Это означает, что мы вышли на более ответственную и чистовую работу, победили все подводные камни и трудности. Там, где мы сейчас находимся, было море. А сейчас, видите, – начинает расти пилон. Выходим практически на почасовой график работы, – поделился успехами Виктор Гребнев. – Сегодня уже сделано 24% от общего объема.

Досье В каждый пилон моста предстоит уложить по 15 тысяч кубометров бетона и по 2,6 тыс. т металлической арматуры. Высота пилонов в 3 раза превысит высоту здания администрации Приморского края.

Для их монтажа по обоим берегам бухты Золотой Рог будут установлены башенные краны. Выразил удовлетворение успехами строителей и один из проектировщиков – генеральный директор Института Гипростроймост-Санкт-Петербург Игорь КОЛЮШЕВ, специально прилетевший во Владивосток из северной столицы. Он подчеркнул, что для того, чтобы успеть в срок, самое главное – забетонировать пилоны, и очень важно, что эта работа началась.

– Есть такая цифра, что нужно бетонировать в среднем 1 м в день, значит, всего потребуется 220-250 дней. Но на самом деле там будут некие технологические задержки, связанные с металлом, монтажом опалубки. И реально пилон будет строиться где-то месяцев шестнадцать, – пояснил ситуацию Игорь КОЛЮШЕВ. – Сегодня практически за смену будет забетонирована первая 4-метровая секция. Затем самоподъемная опалубка с помощью гидроцилиндров будет передвинута на 4 метра выше. На эту работу, а также вязку арматуры потребуется время – примерно 6-дневный цикл на сооружение 4-метровой захватки.

Когда церемония подходила к концу, губернатор, шутя, заметил:

– В следующий раз мы будем пускать движение по мосту – правильно?

Но кто-то из участников напомнил, что впереди стыковка основного пролетного строения. Кстати, на сегодня его длина 737 метров претендует на мировой рекорд, уступая лишь строящемуся мосту на остров Русский. Необычна и форма пилона.

– Он имеет конструкцию рогов. Может быть, это даже символично, ведь это мост через бухту Золотой Рог, – поделился Виктор Гребнев. – Но, хочу заметить, что данная конструкция пилона – первая и единственная в мире. Классическая форма пилона направлена в обратную сторону. А у нас уширение идет вверх.

На вопрос, не страшно ли идти непроторенным путем, Виктор Григорьевич ответил отрицательно, заметив при этом, что первыми быть всегда трудно. Но в этот день о трудностях все-таки говорили с оптимизмом. Большая стройка, ставшая за год с небольшим одной из доминант Владивостока (теперь его гости непременно хотят посмотреть на растущие опоры!), настраивала именно на такой лад.

...А уже через несколько минут после церемонии к пилону, одетому в ярко-желтый «конструктор» опалубки, подошел первый миксер с бетоном. И одна из главных опор моста пошла в рост.