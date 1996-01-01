«Козьмино» на старте

Строительно-монтажные работы первой очереди на территории строящегося спецморнефтепорта «Козьмино» завершатся к 10 октября, после чего начнутся пуско-наладочные работы с использованием нефти. Уже 10 ноября к причалу нового приморского порта встанет первый танкер. Об этом заявил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН по итогам совещания, которое он провёл в Козьмино.

Также губернатор осмотрел площадку, где развернулось строительство Приморского нефтеперерабатывающего завода. Под возведение объектов задействован участок площадью 300 га. В следующем году в строительство Приморского НПЗ будет направлено 52 млрд рублей при общей стоимости объекта в $22 млрд. Cергей Дарькин отметил, что в разные этапы строительства нефтеперерабатывающего завода потребуется до 60 тысяч строителей и инженеров. После завершения строительства Приморский НПЗ войдёт в пятёрку самых мощных, современных и технологичных заводов такого класса в мире.