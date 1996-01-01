КнААПО работы прибавляется

Четыре истребителя Су-27СМ прошли ремонт и модернизацию в Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении им. Ю.А.Гагарина (КнААПО). Работы были проведены в рамках выполнения холдингом «Сухой», в состав которого входит предприятие гособоронзаказа. Первый в нынешнем году плановый перегон самолетов из Комсомольска прошел штатно. Сейчас они находятся в одном из авиационных полков Приморского края.

В настоящее время «Сухой» приступает к выполнению государственных контрактов по производству и передаче ВВС России в период до 2015 г. включительно 48-ми новейших многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35, в 2009-2011 г.г. – двенадцати Су-27СМ и до конца 2011 г. – четырех Су-30М2. Эта крупнейшая в России за последние десятилетия сделка по закупке боевых самолетов была заключена в августе текущего года на авиакосмическом салоне МАКС-2009.

В 2008 г. Министерство обороны и компания «Сухой» подписали государственный контракт на поставку ВВС РФ 32 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Серийное производство этих самолетов организовано в Новосибирском авиационном производственном объединении им. Чкалова (НАПО). В плановом объеме компания производит ремонт и модернизацию боевых самолетов в рамках гособоронзаказа 2009 г.