В России нужно жить долго

Золото, железорудные и инфраструктурные проекты, которые уже реализуются или планируются к реализации Группой компаний «Петропавловск», можно считать одними из самых крупных на Дальнем Востоке, которые инвестируются частным капиталом. За исключением, пожалуй, сахалинских нефтегазовых проектов, с которыми в ближайшее время по объемам капиталовложений могут сравниться лишь государственные инфраструктурные стройки – ВСТО, газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

Поэтому появление на Четвертом Дальневосточном международном экономическом форуме главы компании Павла МАСЛОВСКОГО не случайно. Слишком многое в бизнесе «Петропавловска» связано с тем, какие правила игры для инвесторов на перспективу определит государство. Своей точкой зрения на этот счет Павел Алексеевич поделился с «ДК».

– Павел Алексеевич, насколько кризис меняет планы ГК «Петропавловск» в регионе?

– Наши проекты имеют несколько направлений – золотодобыча, черная металлургия, инфраструктурные. И хочу сказать, что, в силу разных обстоятельств, нам пока не пришлось менять свои планы. Что касается развития компаний, работающих в золотодобывающей отрасли, то кризис их практически не коснулся благодаря тому, что цена на золото держится стабильно на высокой позиции. Были немного неприятные моменты, когда ряд банков отказывался продлить кредитную линию. Но, поскольку мы в этой отрасли используем не так много заемных средств, нам не пришлось сокращать программу развития. Все, что намечено, в этом году будет выполнено. В сентябре ввели в строй вторую очередь на месторождении «Пионер», идет строительство рудника на месторождении «Маломыр». Как планировали, в этом году добудем 15 тонн золота. В следующем – 22 тонны, и так каждый последующий год будем наращивать добычу на 4-5 тонн.

Наши железорудные проекты находятся на стадии проектирования, поэтому кризис на них тоже не отразился – проектирование есть проектирование. Пока мы идем по плану, нам ничего не пришлось замораживать. Что плохо – падение цены может повлиять на привлечение заемных средств, которые мы ожидаем получить от банков. Если в проекте обозначать нынешнюю рыночную цену металла, то это снижает его привлекательность, существенно увеличивает срок возврата средств. Но мы надеемся, что минуем эту ситуацию, цены уже начали понемногу восстанавливаться.

Сейчас в соответствии с графиком занимаемся проектированием Кимкано-Сутарского ГОКа, параллельно начали строительство инфраструктурной части – вахтовый поселок, электроснабжение. Дальше будет видно, все зависит от того, насколько затяжным будет кризис. Для нас здесь определяющий момент – цена на железорудное сырье.

Досье Железорудный проект МА «Петропавловск» включает в себя Олекминский ГОК, который запущен в прошлом году на базе руд Куранахского месторождения в Амурской области, Кимкано-Сутарский ГМК в Еврейской автономной области и Гаринский ГОК в Амурской области. Общая стоимость проекта порядка 70 млрд рублей.

– Но кризис может существенно сократить участие государства в подобных проектах. Это уже заметно. Откладывается рассмотрение заявок Инвестиционным фондом. Вы тоже претендуете на государственно-частное партнерство в ваших проектах?

– Недавно мы реструктурировали технико-экономическое обоснование нашего железорудного проекта, выделили первую часть – Кимкано-Сунтарский ГОК, где нет таких крупных затрат на транспортную инфраструктуру, с него и начинаем работу. Подготовили заявку на финансирование из Инвестиционного фонда части нашего проекта – строительства железной дороги к Гаринскому месторождению, оно более удаленное и находится как раз на пути планировавшейся ветки – Шимановск-Февральск, которая должна по Стратегии транспортного развития РФ соединить Транссиб с БАМом. У нас есть технический вариант, позволяющий транспортировать руду с этого месторождения без железнодорожной ветки, используя конвейер, и если не удастся получить финансирование, мы все равно сможем запустить комбинат сами. Но производительность рудника будет в таком случае ограничена. Кроме того, на наш взгляд, железная дорога была бы полезна, прежде всего, самому государству, для развития всего региона.

– В какой стадии находится рассмотрение вашей заявки?

– Заявка принята Министерством регионального развития. Планировалось, что она будет рассмотрена Правительственной комиссией на форуме в Сочи, но пока это заседание перенесено на октябрь.

– Что касается инфраструктурных проектов – железнодорожный мост через Амур, строительство порта в Совгаванской особой портовой зоне, – это проекты, в которых главное слово должно сказать государство. Не опережаете ли вы его в своих планах, ведь по особой портовой зоне так и нет правительственного решения, а мост через Амур в Еврейской автономной области и вообще на сегодняшний день проект уникальный. Частных мостов, тем более совместно с другим государством, у нас пока еще никто не строил.

– Отправная точка для строительства мостового перехода через Амур – подписанное в октябре прошлого года в Москве соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о совместном строительстве, содержании и обслуживании моста.

В настоящий момент мы находимся на подготовительной стадии проекта, пытаемся структурировать этот вопрос, чтобы понять, как правильно действовать. Идет согласование с китайской стороной технических аспектов. Здесь, кстати, возникает много нюансов, которые заключаются в том числе и в разных стандартах такого сооружения. Решаем формальные вопросы организации нашего сотрудничества в этом проекте. Действительно в практике нашей страны впервые предполагается инвестировать частные деньги в межгосударственное сооружение, нам не хватает и нормативной базы, и законодательной, поэтому ведем обстоятельные консультации с разными ведомствами. Главным образом достигли взаимопонимания с железной дорогой.

Закончили предпроектные проработки, провели изыскания. В этот проект вложено несколько миллионов долларов. Мы считаем так, если ничего не делать, то никогда ничего не построишь. Будем действовать последовательно.

– Мост – это составная часть вашего большого железорудного проекта...

– Он удешевляет транспортировку тех продуктов, которые мы собираемся продавать в Китай, но не только, – он рассчитан и на другие грузы, товарооборот между российским Дальним Востоком и Северо-Восточным Китаем будет расти, это неизбежное развитие отношений с нашим быстроразвивающимся соседом. Мы рассчитываем получить возвратность вложенных нами средств. Одна из возможностей – закон о концессиях, который в России принят, но еще практически нигде не работал. Мы изучаем сейчас, насколько возможно применить его в нашем проекте.

– Какой ваш прогноз – насколько вы можете застрять на этом этапе?

– Я даже не берусь делать прогнозы.

– Каковы перспективы Совгаванской портовой особой экономической зоны?

– Решение правительства пока не принято. Мы сделали все возможное – представили качественный бизнес-проект, поддерживаем нашу структуру – ЗАО «Советско-Гаванский торговый порт», которая этим занимается. Ждем продолжения позитивных шагов, которые держава начала предпринимать в регионе. Не все от нас зависит.

– Если придется отказаться от этой идеи?

– Откажемся. Для нас суть этого проекта в том, что для обеспечения высокоэффективной логистики для нашей продукции нужна альтернатива – надежная площадка перегрузки, чтобы не быть замкнутыми только на Китай и транспортировку через Китай на Южную Корею. Морской путь открывает более широкие выходы к международным рынкам сбыта. Если не будет создана ПОЭЗ, придется искать действующие портовые мощности. Я думаю, если даже создание ПОЭЗ отложится на какой-то срок, рано или поздно эти вопросы решатся. Наш бизнес – горное дело, а оно приучает к терпению, поскольку все эти проекты долгосрочные. Это не торговля, где сегодня вложил, а завтра продал. Средний «золотой» проект от начала поиска и разведки до запуска рудника занимает 7-8 лет. Мы привыкли – в России нужно жить долго, чтобы увидеть результат своих трудов.