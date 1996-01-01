Дорога начинается с вахтового поселка

Только в конце сентябре ЗАО «ТМК», ведущее строительство моста через бухту Золотой Рог, стало победителем конкурса на новый подряд – сооружение дороги от этого моста к бухте Патрокл, но уже через две недели на высоком берегу бухты из вагончиков и специализированных модулей был смонтирован новый вахтовый поселок. Основательный и комфортный, как это принято в ТМК.

- Протяженность новой дороги - 5370 м, по контракту окончание работ намечено на август 2011 года, - рассказывает первый заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» Владимир МЕЩЕРЯКОВ. – Значит, будем работать на этом объекте почти два года. И надо сделать все необходимое, чтобы рабочие после тяжелой 12-часовой вахты могли полноценно отдохнуть. Это непреложное правило, заведенное раз и навсегда генеральным директором компании Виктором ГРЕБНЕВЫМ. Только решив в полной мере бытовые проблемы, можно требовать отдачи на рабочем месте.

Знакомство с вахтовым поселком начали со столовой. У мостостроителей, как и у моряков, свои традиции – гостей перво-наперво угощают щедрым «вахтовым» обедом. Несколько салатов на выбор, первое и второе тоже можно заказать в зависимости от вкусовых пристрастий. В этот день, например, мостостроителям предлагались сборная солянка или шурпа с бараниной на первое, язык, отбивная из печени или жареные караси с различными гарнирами - на второе.

Не будем оглашать весь гастрономический список, заметим лишь, что это обычное меню простой рабочей столовой ТМК, таких в компании около десятка. С поварами, прошедшими своеобразный кастинг непосредственно на рабочем месте, прекрасным оборудованием – электросковородами, духовками и прочими современными приспособлениями, позволяющими накормить до трех сотен рабочих в полевых условиях совсем не полевыми блюдами – пловом, блинами и пирогами. В прямом смысле – с учетом пожеланий посетителей. На питание своих работников, находящихся на вахте, компания ежедневно выделяет 250 руб. И, как показывает опыт, этих денег, израсходованных рачительно, хватает для того, чтобы сытно кормить мужчин, занятых на тяжелых работах.

Но не хлебом единым сыт человек. И эту истину помнили устроители нового вахтового поселка. Над одним из домиков красуется мощная антенна-тарелка, в каждом домике установлен телевизор, в день нашего приезда новенькие коробки как раз разносили по комнатам. На окраине городка смонтирован своеобразный банный комплекс – несколько банек, которые топятся дровами, а также современные душевые кабины, с бойлерами и современным санфаянсом. Для того чтобы все это функционировало, пробурили три скважины, провели канализацию, установили септик. По мнению руководителей компании, все это далеко не мелочи.

И еще пара нюансов, которые бросились в глаза, из разряда – не хлебом единым… Забетонированные тротуары этого в общем-то временного городка и спланированные цветочные клумбы. Поскольку он сооружался уже в октябре, то цветов, конечно, здесь еще нет. Но прораб участка Сергей ШАФРАНСКИЙ уверен, что следующей весной они обязательно будут, по крайней мере, специалиста по цветам уже нашли. И заключительный момент – флаг ТМК над всей этой формирующейся красотой.

Пока в поселке живет чуть более ста вахтовиков, строительство дороги бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог только разворачивается. Строители приступили к сооружению земляного полотна дороги, готовят просеки по оси будущей дороги, геодезисты определяют отметки насыпи. Но по мере наращивания мощности здесь будут жить порядка 300 человек. Жить в комфорте и заботе, чтобы все свои силы, умения и знания воплотить в новую дорогу.

Сегодня же на стройке «правят бал» бульдозеристы и экскаваторщики, водители большегрузных самосвалов и катков. Первые 1,5 км дороги вчерне уже готовы, но главные проблемы и заботы, конечно, еще впереди. Строителям предстоит переместить порядка 700 тыс. куб. м грунта, вынести около 6-ти км линий связи, 7-ми км линий электропередачи, 4-х км канализации, более километра водопровода и системы отопления. Правда, это лишь предварительные оценки, более точные данные будут получены вместе с окончательным проектом, работа над которым продолжается. Заметим, строительство параллельно проектным работам тоже становится традицией, строители к ней уже привыкли и не считают зазорным предлагать проектировщикам свои варианты решений. Так в сотрудничестве проектировщиков, строителей, поставщиков рождаются современные дороги.