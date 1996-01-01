"Амурметалл" готов уйти под крыло ВЭБа

Флагман дальневосточной металлургии "Амурметалл" готовится к переходу под контроль Внешэкономбанка (ВЭБ). Сегодня акционеры компании одобрили мировое соглашение с кредиторами и переизбрали совет директоров.

В начале августа ВЭБ заключил предварительное соглашение, предполагающее приобретение 100% акций группы "Амурметалл". 80,5% акций металлургического завода должна приобрести дочерняя структура госкорпорации - "ВЭБ-Инвест", еще 19,5% акций выкупит непосредственно ВЭБ. Тогда эта сделка расценивалась едва ли не как последний шанс спасти единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие. Долги завода к тому времени превысили 20 млрд руб. Руководство компании неоднократно, но безрезультатно обращалось к банкам, в том числе ВЭБу, за кредитами на реструктуризацию долгов. В июне 2009 года в отношении "Амурметалла" была начата процедура банкротства, на предприятии было введено внешнее наблюдение.

И хотя сделка с ВЭБом до сих пор не завершена, по данным РБК, она выходит на финишную прямую. Как следует из документов "Амурметалла", акционеры предприятия одобрили заключение мирового соглашения с кредиторами и уполномочили управляющую организацию на его заключение. Кроме того, утвердили устав общества в новой редакции, избрали новый состав совета директоров.

В ВЭБе ситуацию пока не комментируют, но банк тоже готовится к сделке. Недавно он заявил о создании дочерней компании - "ВЭБ Капитал" - в целях управления производственными активами. Под управление "дочки" банка попадут все активы, которые достались ему в ходе "спасения" производственных предприятий. Ожидается, что "Амурметалл" войдет туда в числе первых.