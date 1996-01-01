В ДВЖД заметили оживление грузопотока

На Дальневосточной железной дороге в сентябре отметили оживление грузопотока. По нескольким видам грузов зафиксировано перевыполнение планового задания. Так, раньше срока подошли суда в порт Ванино под погрузку глинозема, машин и оборудования. Продолжают увеличиваться потребность в ломе черных металлов в ОАО "Амурметалл". В адрес этого предприятия отправлено металлолома на 10,8 тыс. тонн больше запланированного. Увеличение погрузки в сентябре зафиксировано по черным металлам, промсырью, сахару и еще ряду грузов. По итогам 9 месяцев ДВЖД было погружено 28,3 млн тонн различных грузов, что на 0,8% превысило планируемые объемы.