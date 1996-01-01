ТТК-ДВ открыла новый офис в Хабаровске

Компания "ТТК-Дальний Восток" (ТТК-ДВ) открыла новый центр продаж и обслуживания населения в Хабаровске по ул.Некрасова. Здесь жители краевого центра смогут оформить договор на подключение к услуге широкополосного доступа (ШПД) в сеть Интернет. Процедура заключения договора, обещают связисты ТТК-ДВ, займет не более 15 минут.

Для удобства обслуживания в новом центре продаж разработана телефонная информационная система, благодаря которой не выходя из дома можно получить подробную информацию по любому интересующему вопросу. В настоящее время услуга ШПД от ТТК-ДВ доступна жителям Северного, Железнодорожного и частично Центрального районов Хабаровска. Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Транстелеком-ДВ", в ближайших планах компании-строительство современной сети связи и в других районах города. Компания проводит акцию по подключению школьников к Интернету, установив на октябрь абонентскую плату в 1 рубль и обещая скорость доступа 256 Кбит/с.