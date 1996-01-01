Мэрия Хабаровска ищет пути пополнения бюджета

Мэрии Хабаровска за 9 месяцев текущего года удалось наполнить городскую казну, превысив план на 7%. За этот период в бюджет поступило без малого 5 млрд руб. Дополнительно было мобилизовано 315 млн рублей.

Как удается в период кризиса исполнять городской бюджет, журналистам рассказали на пресс-конференции. Причиной неплохих показателей чиновники называют усиленную работу по сбору налогов и активную борьбу с недоимкой. Чтобы без больших потерь собрать НДФЛ, который составляет почти половину городской казны, в ход идут такие меры, как внушение и убеждение. Должников-работодателей в течение года приглашали на заседания специальных комиссий, что позволило дополнительно собрать около 40 млн руб. А вот недоимка бюджета Хабаровска по транспортному налогу с физических лиц превышает 60 млн рублей. Как известно, срок его уплаты истек еще в мае, но многие автовладельцы продолжают упорно избегать встречи с налоговой службой, тем самым снижая возможности муниципалитета в финансировании благоустройства города.

- Из-за слишком либерального налогового законодательства нам приходится уповать лишь на совесть и ответственность налогоплательщиков, - заявил вице-мэр Валерий КАЗАЧЕНКО.

Не совсем так. Городские чиновники инициируют судебные разбирательства с самыми злостными должниками, а также организуют совместные дорожные рейды с судебными приставами и инспекторами ГИБДД. Говорят, что мера эффективная - многие водители, которых останавливают проверяющие, готовы тут же рассчитаться с долгами. "Мы провели 90 подобных рейдов во всех районах города, - сообщил Валерий Казаченко. - Благодаря им удалось вернуть в бюджет 1,7 млн рублей".

Очевидно, борьбу с недоимками мэрии придется усиливать и впредь, поскольку бюджет 2010 года обещает быть скромнее, чем предыдущий, и, конечно, дефицитным, признался вице-мэр. "По предварительным прогнозам, дефицит ожидается в размере 6,3%, или 411 млн рублей, - уточнил директор финансового департамента мэрии Евгений СОКОЛОВ. - Доходная часть составит примерно на 2,5 млрд меньше, чем в 2009 году (около 11 млрд против 13,5 млрд). Сегодня мы ищем варианты экономии во всех отраслях городского хозяйства. Чтобы "закрыть" все проблемные вопросы, необходимо сэкономить еще 400 млн рублей".

Судя по всему, изыскать их будет сложно. Неналоговые поступления также ожидает сокращение - у муниципалитета все меньше имущества, которое можно продать, к тому же из-за кризиса предпринимателям в качестве поддержки разрешили оплату в рассрочку. Активно, несмотря на кризис, бизнес скупает в собственность и землю, что сокращает сборы от поступлений земельного налога. Так что выход у мэрии один - продолжать бороться с недоимкой. Одним из новых способов этой борьбы может стать работа с филиалами неместных компаний, которые, по словам Валерия Казаченко, незаконно выводят НДФЛ за пределы края.