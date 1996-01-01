Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэрия Хабаровска ищет пути пополнения бюджета
Мэрии Хабаровска за 9 месяцев текущего года удалось наполнить городскую казну, превысив план на 7%. За этот период в бюджет поступило без малого 5 млрд руб. Дополнительно было мобилизовано 315 млн рублей.
Как удается в период кризиса исполнять городской бюджет, журналистам рассказали на пресс-конференции. Причиной неплохих показателей чиновники называют усиленную работу по сбору налогов и активную борьбу с недоимкой. Чтобы без больших потерь собрать НДФЛ, который составляет почти половину городской казны, в ход идут такие меры, как внушение и убеждение. Должников-работодателей в течение года приглашали на заседания специальных комиссий, что позволило дополнительно собрать около 40 млн руб. А вот недоимка бюджета Хабаровска по транспортному налогу с физических лиц превышает 60 млн рублей. Как известно, срок его уплаты истек еще в мае, но многие автовладельцы продолжают упорно избегать встречи с налоговой службой, тем самым снижая возможности муниципалитета в финансировании благоустройства города.
- Из-за слишком либерального налогового законодательства нам приходится уповать лишь на совесть и ответственность налогоплательщиков, - заявил вице-мэр Валерий КАЗАЧЕНКО.
Не совсем так. Городские чиновники инициируют судебные разбирательства с самыми злостными должниками, а также организуют совместные дорожные рейды с судебными приставами и инспекторами ГИБДД. Говорят, что мера эффективная - многие водители, которых останавливают проверяющие, готовы тут же рассчитаться с долгами. "Мы провели 90 подобных рейдов во всех районах города, - сообщил Валерий Казаченко. - Благодаря им удалось вернуть в бюджет 1,7 млн рублей".
Очевидно, борьбу с недоимками мэрии придется усиливать и впредь, поскольку бюджет 2010 года обещает быть скромнее, чем предыдущий, и, конечно, дефицитным, признался вице-мэр. "По предварительным прогнозам, дефицит ожидается в размере 6,3%, или 411 млн рублей, - уточнил директор финансового департамента мэрии Евгений СОКОЛОВ. - Доходная часть составит примерно на 2,5 млрд меньше, чем в 2009 году (около 11 млрд против 13,5 млрд). Сегодня мы ищем варианты экономии во всех отраслях городского хозяйства. Чтобы "закрыть" все проблемные вопросы, необходимо сэкономить еще 400 млн рублей".
Судя по всему, изыскать их будет сложно. Неналоговые поступления также ожидает сокращение - у муниципалитета все меньше имущества, которое можно продать, к тому же из-за кризиса предпринимателям в качестве поддержки разрешили оплату в рассрочку. Активно, несмотря на кризис, бизнес скупает в собственность и землю, что сокращает сборы от поступлений земельного налога. Так что выход у мэрии один - продолжать бороться с недоимкой. Одним из новых способов этой борьбы может стать работа с филиалами неместных компаний, которые, по словам Валерия Казаченко, незаконно выводят НДФЛ за пределы края.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Рыбаки Сахалина добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"