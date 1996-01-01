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КнААПО берет на работу бывших студентов
Кризис, но некоторые предприятия не сокращают, а расширяют штат. Так, КнААПО принимает молодое пополнение - 158 выпускников Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета и 22 выпускника политехникума.
Отбор претендентов проводила комиссия из главных специалистов завода под председательством руководителя дирекции по управлению персоналом Юрия ИСАКОВА. Завод набирал молодых сотрудников, получивших образование по специальностям: "самолето- и вертолетостроение", "технология машиностроения", "обработка металлов давлением", а также обладателей других профессий. Брали и финансистов, программистов и даже специалистов по "безопасности жизнедеятельности в техносфере". Однако основной упор делался на обеспечение работниками цехов основного производства.
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