"Карьера-Форум" открывает "Мир женщин"

"Когда основные жизненные цели уже достигнуты, в каком направлении развиваться дальше - не совсем ясно, нет четко заданного вектора", - такую фразу все чаще можно слышать из уст вполне успешных женщин среднего возраста", - говорит руководитель Центра развития профессиональных компетенций "Карьера-Форум" Мария МАКАРЕНКО. Именно поэтому мы решили организовать для женской аудитории серию мероприятий не профессионального, а скорее личностного характера".

Семинары, тренинги и конференции нового формата посвящены довольно популярной сегодня в России теме - управлению собственной жизнью. В рамках этого направления, Центр развития компетенций уже провел тренинг-семинар Людмилы МОСИНОЙ (г.Москва) "Сценарии счастливой жизни для состоявшейся женщины: 5 шагов к радости". Кроме этого, уже запланирован целый блок проектов под названием "Мир женщин". Первое мероприятие - конференция, посвященная женскому здоровью, - пройдет уже в ближайшее время. В ней примут участие лучшие врачи различных специальностей г.Владивостока. На второй конференции успешным женщинам будет предложено обсудить вопросы красоты, а на третьей - поговорить о проблемах взаимоотношения с детьми.