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Маркетологи уходят в "партизаны"
Издательская компания "Золотой Рог" совместно с бизнес-центром Fresh Plaza провели для своих клиентов и партнеров открытый мастер-класс известного бизнес-тренера и бизнес-консультанта Александра ЛЕВИТАСА. Партнером мероприятия выступила Светлана ЛАЛЕТИНА, организатор семинаров г-на Левитаса во Владивостоке.
ДосьеАлександр Левитас - выпускник тель-авивской Академии Рекламы и Копирайтинга под руководством Тирцы ГРАНОТ, легенды израильского рекламного бизнеса. Основной инструмент, которым Александр пользуется в работе, - партизанский маркетинг (по-другому он еще называется малобюджетным или малозатратным). Приемы, которые почти не требуют вложения денег, – это трюки, фокусы и уловки, позволяющие добраться до потенциальных клиентов прежде, чем это сделают конкуренты.
"Кризис - это самое время попробовать что-то новое, - с этого начал свой мастер-класс для руководителей маркетинговых служб, а также представителей малого и среднего бизнеса Владивостока известный израильский бизнес-тренер. - В основном это касается навыков считать деньги. Ведь на постоянно растущем рынке деньги не считали".
О том, как научиться считать деньги, Александр Левитас и рассказывал в течение трех часов, демонстрируя это на конкретных примерах. Причем, как показал опрос участников семинара, наибольшую практическую пользу от мастер-класса получили представители малого бизнеса. Это и понятно - как замечает Александр Левитас, малый бизнес не имеет возможности рекламироваться так, как это делают крупные компании.
"Основная особенность партизанского маркетинга заключается в том, что он дает результат либо немедленно, либо спустя короткое время. Поскольку малый бизнес не обладает запасами наличных, он не может ждать месяцами, пока сработает реклама", - говорит Александр.
Еще одна особенность партизанского маркетинга, которую отметил эксперт, это его "невидимость" для конкурента. А это значит, что эти методы не могут быть скопированы. Если обычная рекламная активность фирмы видна не только потенциальным клиентам, но и конкурентам, то большинство "партизанских" способов рекламы скрыты от посторонних глаз - эту рекламу увидят только потенциальные покупатели.
Также Александр Левитас рассказал о том, как вместо того, чтобы тратить силы на борьбу с конкурентами, наладить с ними взаимовыгодное партнерство.
В доказательство своих слов Александр Левитас привел несколько конкретных партизанских приемов.
"Покупая автомобиль, я получаю проблемы со страховкой, заправкой, парковкой, техосмотром и т. д. Если бизнес, разрешающий связанные с объектом проблемы, может отследить момент приобретения этого объекта и вовремя внедриться туда со своей рекламой, то он получает идеальную позицию для своего предложения. Потенциальный клиент еще не успел обратить внимание на конкурентов, а в ситуации, когда нет конкурентов и нет сравнения, человек фактически выбирает один вариант из одного". Еще один "партизанский" пример г-н Левитас приводит из практики зоомагазина. Учеников окрестных школ магазин пригласил на экскурсию в рамках урока природоведения. В конце экскурсии каждый из детей получил подарок - живую золотую рыбку в полиэтиленовом пакете с водой и брошюру с информацией о том, как за этой рыбкой ухаживать. В результате родители многих из этих детей вынуждены были купить для рыбки аквариум, аэратор, водоросли, специальный корм и другие товары, совокупная стоимость которых в сотни раз превышала стоимость самой рыбки.
В качестве примера того, как можно использовать другие бизнесы для собственной рекламы, Александр рассказал, как с его подачи один компьютерный магазин давал не просто рекламу своего магазина, а включал в нее названия известных марок компьютеров. Экономия рекламного бюджета составила 90% за счет того, что каждый из дилеров той или иной марки "отстегивал" небольшую сумму на рекламу. В условиях, когда другие компьютерные магазины в условиях кризиса сократили рекламные бюджеты, этот магазин не только не уменьшил объемы рекламы, но и стал за полгода лидером своего рынка.
Таких примеров может быть великое множество. Например, директор книжного магазина хочет наладить доставку книг покупателю на дом, чтобы таким образом поднять продажи и получить конкурентное преимущество. Однако из расчетов выходит, что это будет нерентабельно - стоимость доставки книг съест всю прибыль от их продажи. В этом случае можно объединиться с пиццерией, - ее курьеры и так ездят по всему городу. Отправляясь в нужный район, курьер прихватывает с собой посылку от книжного магазина.
Однако не только малый бизнес может использовать методы партизанского маркетинга. На вопрос партнера "ЗР" – руководителя маркетингового отдела крупной региональной компании о том, может ли он использовать в своей практике партизанский маркетинг, Александр Левитас ответил: "Партизанский маркетинг может эффективно использоваться как малым, так и средним, и даже крупным бизнесом, но использоваться он будет по-разному. Для малого бизнеса "партизанщина" может стать основным способом рекламы - по меньшей мере, до тех пор, пока фирма не окрепнет и не встанет на ноги. Средний бизнес может использовать партизанские способы рекламы наряду с более традиционными, увеличивая таким образом эффективность своих рекламных кампаний и отдачу на вложенный рубль. Что же касается крупного бизнеса - партизанский маркетинг позволяет ему добраться до тех категорий потенциальных клиентов, которых не удается "зацепить" обычной рекламой".
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