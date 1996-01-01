Для дальневосточных энергетиков надежность важнее прибыли

В конце сентября энергетический холдинг "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") подвел предварительные итоги готовности к зиме. На совещании, которое только на первый взгляд кажется формальным, генеральный директор холдинга Иван БЛАГОДЫРЬ расставил акценты в приоритетах, которых должны придерживаться энергетики ДФО.

"Энергетическая отрасль Дальнего Востока в большей степени - социально-инфраструктурная. Несмотря на статус акционерных обществ, приоритетным направлением работы региональных энергокомпаний должно быть создание условий для бесперебойного функционирования энергосистем, в связи с чем нам порой приходится жертвовать прибылью во имя достижения основной цели - обеспечения надежного тепло- и энергоснабжения потребителей", - подчеркнул Иван Благодырь.

Что это означает? Энергетики извлекают уроки из трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС? Или анализируют собственные, к счастью, гораздо менее существенные сбои в производстве?

Ответы на эти и другие вопросы "ЗР" дал директор Управляющей компании Ремонтно- строительного холдинга ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Виктор СУХАНОВ.

- Виктор Васильевич, с чем, по-вашему, связана перестановка приоритетов?

- Следует признать, что ресурс, заложенный конструкторами и строителями советских лет в энергетическое оборудование и системы, практически исчерпан. С конца 80-х энергетика практически не развивалась, а с середины 90-х уже и не ремонтировалась должным образом. Именно в те годы был введен лукавый термин "ремонт по назначенному ресурсу" или "по состоянию, наработке на отказ" вместо принятой в Правилах технической эксплуатации (ПТЭ) строгой нормы проводить капитальный ремонт каждые 4-5 лет.

Предпосылки к сегодняшним проблемам энергетики были заложены тогда, когда из нее начали выжимать прибыль, и чем больше, тем успешнее считался менеджмент. Давайте посмотрим структуру тарифов: прибыли в них закладывали на уровне 2-3%, но ведь компании рапортовали о получении 15-20%. За счет чего? В основном - за счет внедрения программ экономии. Но эта экономия коснулась и самых необходимых, хоть и затратных, расходов: ремонтных мероприятий и заработной платы оперативного персонала. Когда вместо положенного по ПТЭ капитального ремонта, делался текущий, вместо текущего - техобслуживание; когда вместо полноценной смены, где за каждой единицей оборудования был закреплен свой смотрящий, к работе привлекали "многостаночников", которым, в довершение, урезали заработную плату. Естественно, квалифицированный персонал, "выращенный" специально под конкретные энергетические объекты - ведь многие из наших станций уникальны в силу, например, климатических, особенностей региона, - ушел, порвалась цепь наставничества, снизился уровень квалификации. И, конечно, это не могло не сказаться на состоянии оборудования.

- Это очень смело - открыто признавать, что энергооборудование в ДЗО холдинга не в лучшем состоянии. Наверное, у вас есть какие-то предложения по исправлению ситуации?

- Дело не в смелости. Можно признавать или не признавать наличие проблем, только оборудование само заявляет о своем состоянии, и, оценивая его, а также подготовку дочерних компаний к зиме, необходимо уже сейчас выделять "узкие места", которым будет уделено повышенное внимание в течение всего осенне-зимнего периода. Именно это должно стать в итоге залогом надежного энергообеспечения потребителей региона. Холдинг "РАО ЭС Востока" анализирует различные варианты развития событий и, исходя из этого, проводит опережающие мероприятия, необходимые для стабильного прохождения ОЗП.

Впрочем, думать нужно не только о предстоящем осенне-зимнем максимуме нагрузок, но и о ремонтной кампании 2010 г., которая начнётся уже в этом году, и ОЗМ, который последует в 2010-2011 гг. В каком объёме будет проведен ремонт? И кто будет заниматься реализацией ремонтной программы? Эти вопросы актуальны для холдинга уже сейчас.

Не секрет, что в 90-е практически все специализированные энергоремонтные и энергомонтажные организации оказались на грани выживания, лишившись сначала заказов, а потом - из-за отсутствия работы - утратили и специализацию, и квалифицированный персонал. Псевдоконкуренция нередко приводила к тому, что подрядчиками на ремонтную кампанию становились не самые квалифицированные, но самые дешевые, конечно, это еще более ухудшило позиции специализированных ОАО и ЗАО. Сейчас уже никто не спорит с тем, что в ДФО конкуренции на рынке специализированных энергоремонтных услуг нет и не прогнозируется. Вынужденные соперничать друг с другом предприятия - осколки некогда единого инфраструктурного комплекса, в котором каждому из них была отведена определённая ниша. Это не конкуренция.

В итоге холдингу пришлось иметь дело, с одной стороны, с проблемным энергетическим оборудованием, изношенным, требующим модернизации, устаревшим не только физически, но и морально, а с другой - с убыточными, находящимися на грани банкротства энергоремонтными дочерними компаниями.

Поэтому наша цель сегодня - объединить разрозненные ремонтно-строительные ДЗО компаний холдинга "РАО ЭС Востока" в единое предприятие, разработать прозрачную инвестиционную программу их развития и обеспечить долгосрочными договорами на ремонт, техническое перевооружение, реконструкцию и техобслуживание.

На сегодняшний день советом директоров ОАО "РАО ЭС Востока", где определяющие позиции занимает государство, принято принципиальное решение о создании ремонтно-строительного холдинга. Во-первых, в условиях кризиса это позволит объединить и сохранить квалифицированный персонал энергоремонтников, энергомонтажников и энергостроителей. Во-вторых, позволит в комплексе решать проблемы ДЗО, связанные с модернизацией, ремонтными программами и техперевооружением. Централизация позволит оптимизировать загрузку персонала и производственных мощностей. Кроме того, мы обеспечим абсолютную прозрачность затрат на ремонт и модернизацию: ведь основными заказчиками услуг ремонтно- строительного холдинга также станут ДЗО "РАО ЭС Востока". Наконец, в-третьих, холдинг получает возможность оперативной мобилизации ремонтно-строительных ресурсов в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики. Последнее особенно актуально в связи с предстоящим осенне-зимним максимумом.

При этом и сейчас для производственных ДЗО РАО - ДГК, ДРСК и изолированных АО- энерго - получение прибыли не является самоцелью. Прибыль необходимо оставлять "на электростанциях и в сетях": увеличивать финансирование ремонтных программ, ведь тарифных источников (и это тема для отдельного разговора) откровенно недостаточно. Сегодня вся инвестиционная программа холдинга, по сути, - программа "отложенных" за последние несколько лет ремонтных мероприятий. Мы вынуждены наверстывать то, что годами недофинансировалось.

Дальний Восток сейчас находится на пороге подъема экономики и производства: развитие нефтегазового комплекса, строительство крупных промышленных предприятий, модернизация бытовой и социальной инфраструктуры. Энергетика может стать как локомотивом этого подъема, так и тормозом. Все зависит от нас. Но нужно понимать, что советского запаса прочности уже нет, нужны вложения, нужно обновление, нужно строительство. И люди, которые все это построят и отремонтируют.

- У вас есть уверенность в том, что консолидация ремонтных компаний в современных условиях разумна?

- Мы начали работу чуть менее года назад как бизнес-единица ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" - одного из ДЗО "РАО ЭС Востока", которому формально принадлежит большая часть ремонтно-строительных активов, и за это время достигли заметных положительных результатов. Доля ремонтно-строительных компаний, объединённых специализированным холдингом, в структуре подрядчиков, выполняющих ремонтную и инвестиционную программу ОАО "РАО ЭС Востока", по сравнению с предыдущим годом увеличилась почти на 50%.

Общая сумма планируемых к выполнению в 2009 г. ремонтно-строительных работ, по нашим оценкам, составляет 6,1 млрд руб., из них 4,2 млрд - внутренний рынок, т.е. энергокомпании холдинга "РАО ЭС Востока". Наш внешний рынок - это, в основном, муниципальные объекты коммунальной инфраструктуры, а также предприятия нефтегазовой отрасли, транспортные, строительные компании и сторонние энергокомпании.

По нашему замыслу, ремонтно-строительный холдинг призван реализовывать и ряд антикризисных мер. В некоторых из них мы уже добились успехов. Например, мы провели работу по обеспечению ОАО "Дальэнергоспецремонт" заказами, в результате чего в первом полугодии 2009 г. предприятие сократило убыток практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Еще один позитивный пример - ОАО "Производственное Ремонтное Предприятие Приморэнергоремонт" расширило зону деятельности за счет Амурской области и открыло там филиал. Кадровую основу филиала составили бывшие сотрудники предприятия-подрядчика, занимавшего эту нишу ранее.

Сохранение кадрового потенциала - тоже одна из первоочередных задач. Сегодня из 100 претендентов на получение работы, например, на ремонтном предприятии на электростанции, работать остаются только 2-3 человека; другие либо уходят сами, либо не проходят профессионального отбора. А холдинг поможет возобновить традиции энергетиков: преемственность, интерес к профессии.

Чтобы обеспечить качественную подготовку к отопительному сезону 2010-2011 гг., ОАО "РАО ЭС Востока" необходимо уже в ближайшее время не только формировать ремонтную и инвестиционную программы, но и при этом иметь централизованную систему ремонтного обеспечения, долгосрочные договоры, позволяющие качественно планировать объемы работ, готовиться к ним заблаговременно и эффективно их выполнять. Ремонтно-строительный холдинг способен решить эти задачи.