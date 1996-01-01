Прощай, ЕСН!

С 1 января 2020 г. Единый социальный налог (ЕСН) будет упразднен. Теперь на Пенсионный фонд РФ (ПФР) возложена ноша учитывать и администрировать платежи, которые ранее составляли тот самый ЕСН. Любопытно, что в 2001 г., передавая из различных фондов внебюджетные платежи и создавая тем самым ЕСН, преследовали самую благую цель: упростить жизнь налогоплательщиков.

Итак, с 1 января 2010 г. вводятся страховые взносы в три внебюджетных фонда: Пенсионный фонд, Фонды обязательного медицинского страхования: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), Фонд социального страхования (ФСС), вследствие чего будет осуществлен переход от налогового к страховому принципу формирования доходов пенсионной системы.

Новый администратор

ПФР и его территориальные органы будут осуществлять функции администратора страховых взносов в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в ПФР, и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского страхования. В рамках функций администратора органы ПФР будут осуществлять:

1. Учет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование (в т.ч. возврат (зачет) излишне уплаченных сумм страховых взносов, пеней и штрафов);

2. Ежеквартальный прием расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам;

3. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в форме ежеквартальных камеральных и выездных документальных проверок плательщиков;

4. Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов;

5. Контроль за выполнением банками обязанностей, установленных статьей 24 Закона № 212-ФЗ, проверка банков. Закон № 212-ФЗ вносит большие изменения в порядок начисления и уплаты страховых взносов, устанавливает новую ежеквартальную отчетность в ПФР (Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование), в том числе порядок взыскания задолженности, проведения камеральных и выездных проверок плательщиков страховых взносов и банков и т.д.

Для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты физическим лицам, база для начисления страховых взносов на каждое физическое лицо устанавливается в сумме, не превышающей 415 тыс. руб., нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающих 415 тыс. руб., страховые взносы взиматься не будут. Размер максимального страхового заработка будет индексироваться ежегодно.

Мораторий на новые ставки

В 2010 г. сохранится действующая ставка взносов, то есть 20% - в ПФР; 2,9% - в ФСС; и 3,1% - в фонды обязательного медицинского страхования (1,1% - в ФФОМС, 2% - в ТФОМС). Начиная с 2011 г. 26% будет направляться в систему пенсионного страхования (по единому для всех работодателей тарифу, независимо от отраслевой принадлежности); 2,9% - в ФСС, и 5,1% - в фонды обязательного медицинского страхования (2,1% - в ФФОМС, 3% - в ТФОМС). Таким образом, общий размер страховых взносов составит 34%.

Вместе с тем, для определенных категорий работодателей (статьи 57-58 Закона № 212-ФЗ) переход на общую ставку страховых взносов будет происходить постепенно, до 2015 г. В 2010 г. для них сохранится действующая в настоящее время ставка взносов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в 2011-2012 гг. они будут уплачивать по ставке 16%, а в 2013-2014 гг. - 21%, с 2015 г. перейдут на 26%. В фонды обязательного медицинского страхования в 2011-2012 гг. - 2,3%, в 2013-2014 гг. - 3,7% и 5,1% - с 2015 г.

Существующие в настоящее время льготы по уплате единого социального налога распространяться на страховые взносы не будут.

Авансовый платеж для работодателей заменили ежемесячным

С 2010 г. также изменяется порядок уплаты страховых взносов работодателями. То есть, для плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отменяются авансовые платежи и устанавливается обязательный ежемесячный платеж, начиная с 16 числа месяца, за каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка.

Страхователи, не производящие выплаты физическим лицам, т.е. индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, физические лица, вступившие в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, будут уплачивать страховые взносы за расчетный период не позднее 31 декабря текущего календарного года. Помимо этого, с 1 января 2010 г. страхователи будут представлять индивидуальные сведения по полугодиям (2 раза в год).

Что касается завершения расчетов по начисленным и уплаченным взносам за 2009 г., плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование должны не позднее 30 марта 2010 г. представить в налоговые органы декларацию по страховым взносам за 2009 г.

Дабы избежать путаницы и сумятицы как традиционных спутников компаний государственных органов власти по передаче друг другу различных полномочий, бухгалтеров призывают своевременно, а именно до 31 декабря, обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации их организаций (предприятий) для получения информации о новых реквизитах платежного поручения на перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Перечисление денег по неактуальным реквизитам может впоследствии обернуться долгим их поиском и возможной пеней и штрафом, хотя прямо об этом никто еще не говорит.