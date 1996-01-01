Геологов сведут в холдинг "Росгеология"

Геологические организации и предприятия России объединят в государственный холдинг "Росгеология", сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В состав холдинга войдут геологические фонды и другие учреждения информационно-экспертного профиля, специализированные научные институты, а также научно-производственные геологические предприятия, на основе которых и будет создан холдинг. Кроме того, в "Росгеологию" будут включены предприятия, специализирующиеся на выполнении работ по геологическому изучению шельфа.