Бизнес-интерес префектуры Симанэ

Во Владивостоке открылся Центр содействия в развитии бизнеса префектуры Симанэ. Инициатором выступила торговая компания LIB (г.Хамада, префектура Симанэ), активно сотрудничающая с предпринимательским сообществом Приморского края с 2006 г.

По словам вице-губернатора префектуры Симанэ г-на МАЦУО Хидэтака, "Центр содействия в развитии бизнеса" должен будет объединить усилия местных предприятий и администрации и заняться расширением торговых контактов с Россией в целом через международный торговый порт Хамада.

Как заявил директор "Центра содействия в развитии бизнеса" Игорь ЕГОРОВ, "При наличии заинтересованности, мы поможем найти любую группу товаров, производимых в префектуре, и помочь наладить деловые контакты".