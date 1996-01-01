Вторичный досмотр рыбопродукции могут отменить

"685 тысяч тонн водных биоресурсов на сумму $1,2 млрд было оформлено в текущем году Дальневосточным таможенным управлением, - сообщил на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении первый заместитель начальника управления Юрий БЕРШТЕЙН. - Таможенные платежи предприятий составили 2 млрд рублей".

Кроме того, консультативный совет при Дальневосточном таможенном управлении подробно рассмотрел практику таможенного оформления и таможенного контроля выловленных водных биоресурсов и произведенной из них продукции, а также возникающие при этом проблемные вопросы. Юрий Берштейн отметил, что Федеральной таможенной службой утвержден и ожидает регистрации в Министерстве юстиции приказ ФТС №1479, разъясняющий процедуру уведомительного контроля водных биоресурсов, проходят согласование внутри ведомства изменения в приказ ФТС №1172, приближающие порядок работы таможенных инспекторов к специфике работы рыбопромышленных предприятий.

Однако приятной новостью для рыбаков станут подготовленные ДВТУ поправки в ведомственные приказы, касающиеся отмены профиля рисков по мороженой рыбопродукции. Ведь этим летом компании понесли значительные убытки, связанные с вторичным досмотром груза тех фирм, на грузовую декларацию которых указал генератор случайных чисел.