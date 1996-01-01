Дальнему Востоку нужны мощности для хранения рыбы на берегу

Необычайные показатели лососевой путины на Дальнем Востоке в этом году привели к тому, что на железной дороге резко возросла отгрузка рыбы. Чтобы оперативно справиться с ценным, но скоропортящимся грузом, Дальневосточная железная дорога пустила ускоренный поезд, который не более чем за 10 суток доставляет рыбу в термосах до Екатеринбурга.

Вылов лососевых в 2009 году превысил 520 тыс. тонн - рекорд, по словам специалистов, за последние сто лет. В результате этот рынок резко оживился, а потребность в специализированном транспорте возросла. И в направлении не только на Японию и Южную Корею, но и на запад России. На внутренний рынок лосось, преимущественно, пошел железной дорогой. Основным грузоотправителем стал "Дальрыбпорт" (Приморский край) - на его долю приходится 50% отгрузки рыбы.

Досье В последние годы на ДВЖД наблюдалась тенденция снижения объемов перевозки рыбы в связи с уменьшением объема вылова. В 2008 году было отправлено 423,3 тыс. т, это на 10% меньше, чем в 2007 году. В первом полугодии 2009 г. тенденция усиливалась, по сравнению с первым полугодием 2008 г. объемы отправки были снижены на 30%, однако с июля пошел рост.

Последствиями того, что получен немыслимый объем рыбы, стали колебания на рынке купли-продажи этого товара. Скупщики безуспешно пытались "навариться" на скоропортящем продукте, ведь береговые мощности для хранения свежей морепродукции в регионе ограничены, а хранение выловленной рыбы в сетях негативно влияет на ее качество. В результате цена за килограмм лосося снижалась до 15 рублей. Переговорный процесс продавцов с различными скупщиками был сложным, затяжным, и поэтому вопрос отгрузки решался в самый последний момент. В результате объем предварительных заявок на подвижной состав оказался существенно меньше, чем это было реально необходимо.

К примеру, в первые восемь дней октября среднесуточное наличие поданного состава составляло 88 вагонов, заявка составляла порядка 15 вагонов, а погрузка осуществлялась в среднем 34 вагона в сутки. Чтобы обеспечить своевременную отправку лосося, ДВЖД пошла на уступки коммерсантам - предоставление вагонов осуществлялось в он-лайновом режиме, хотя по утвержденным правилам заявки рассматриваются в течение 10 дней.

Актуальной мерой, принятой ДВЖД в рамках лососевой кампании, стал пуск ускоренного поезда в направлении Новосибирска и Екатеринбурга. "Поезд идет по определенному графику, позволяющему доставить в эти города рыбу в термосах в течение не более семи суток - до Новосибирска и не более десяти суток - до Екатеринбурга. С начала путины в этом направлении было отправлено 18 ускоренных поездов. Они могут ходить и ежедневно, но для такого графика объема загрузки все-таки недостаточно", - рассказал Алексей ЛОНШАКОВ, первый заместитель начальника Дальневосточного центра фирменного транспортного обслуживания (ФТО).

Ускоренный поезд везет продукцию в контейнерах-термосах. И это весьма интересная составляющая развития железнодорожных перевозок рыбной продукции. "Термоса сейчас наиболее интересны грузоперевозчикам, - считает Алексей Лоншаков. - Они позволяют перевозить небольшие партии. Сравните: термос "берет" 60 тонн, а рефсекция - 160 тонн". Между тем, по мнению исполнительного директора представительства ОАО "Рефсервис" на ДВЖД Константина КОВАЛЕНКО, рефсекции не будут изжиты, поскольку они позволяют осуществлять перевозки на дальние расстояния. В настоящее время на ДВЖД используются 164 изотермические рефсекции (в том числе 108 принадлежат основному владельцу подвижного состава - компании "Рефсервис") и 243 термоса (217 также в собственности "Рефсервиса").

Несмотря на то, что транспортировка лосося на сегодня отлажена, холодильные склады на Дальнем Востоке до сих пор заполнены продукцией (их общая мощность составляет порядка 54,5 тыс. т, а заполнены склады на 52 тыс. т), отправка будет продолжаться. Кроме того, вскоре пойдут сайровая и сельдевая путины (хотя их объемы несопоставимы с лососевой). По мнению специалистов, на Дальнем Востоке необходимо создавать новые холодильные мощности.

"Сегодня логистическая составляющая в торговой инфраструктуре практически отсутствует. Это тормозит развитие рынка. Как показала путина этого года, рыбы много, а возможности реализации не было из-за игры с ценами. Очевидно, что необходимо увеличивать складские площади для единовременного хранения рыбы. С нашей стороны есть предложение по использованию невостребованного подвижного состава в качестве складов на колесах", - считает представитель Дальневосточного центра ФТО.

Действительно, проблема создания современных, обширных холодильных мощностей в портах Дальнего Востока более чем актуальна. Если в Пусане и Шанхае используются холодильные емкости мощностью порядка 1 млн т, то на территории всей России - всего 300 тыс т. Константин Коваленко подсчитывает, что только на Дальнем Востоке нужно увеличить холодильные мощности как минимум в 2 раза.

Устаревшая система накопления и транспортировки рыбы не отвечает потребностям ни государства, ни покупателя. Проблему необходимо решать в ближайшие 3-5 лет, иначе потом будет поздно, а потери от стихийной ценовой политики покупателей из-за отсутствия складов-холодильников на берегу будут слишком велики.

Кстати, в проекте портовой особой экономической зоны в Совгавани прописано создание рыбоперерабатывающего кластера на территории Ванинского и Совгаванского районов. Безусловно, что это потребует строительства современных холодильных мощностей. Вопрос сроков реализации этого проекта будет решен после подписания постановления Правительства РФ о создании зоны. Если в Хабаровском и Приморском краях в ближайшее время будет создана современная торговая логистика, то отечественным рыбодобытчикам и рыбопереработчикам удастся существенно укрепить свои позиции как на российском, так и на международном рынках.