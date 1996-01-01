Вопросы качества обсудят во Владивостоке

Сегодня, 15 октября, во Владивостоке открывается XI Дальневосточная региональная конференция «Внедрение системы менеджмента качества. Обмен опытом». В ней принимают участие более 80 компаний Приморского и Хабаровского края, Сахалинской области.

На конференции выступит целый ряд известных экспертов в области качества. Среди них - президент Всемирной Организации Качества Ю.ГУСАКОВ (Москва), генеральный директор НО «СОЮЗСЕРТ» Н. ХЕРСОНСКИЙ (Москва), представитель корпорации Мицубиси электрик ТЕЦУЯ Кои (Сендай, Япония).

Также в конференции примут участие такие компании Приморского и Хабаровского краев, как ООО «Хлебный Дом», ООО «Влад-Дом», ООО «Аврора», НП «ДВ Проектировщик», группа компаний «Альфа», ООО «НМС круинг», ЗАО «ПриморТИСИЗ», ГОУ ВПО «КнАГТУ» и др., внедрившие систему менеджмента качества. В рамках конференции запланировано диалоговое окно, где можно будет задать интересующие вопросы ведущим специалистам по сертификации.

Конференция проходит в большом зале Администрации Приморского края. Подробности на www.regcondv.ru, www.sentesk.ru.