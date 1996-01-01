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18 октября – День работника пищевой промышленности
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
День работников пищевой промышленности был установлен в 1966 году и празднуется в третье воскресенье октября.
По данным Приморскстата в 2008 г. в Приморье было произведено 81546 т мясопродуктов, 61053 т молочных продуктов, 4584 т растительного масла, 87,4 т плодоовощных консервов, 6946 л алкогольных напитков, включая пиво. Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество производимой продукции, расширяют ее ассортимент.
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