Работники РЖД отмечены наградами

Президент РФ Дмитрий Медведев своим Указом номер 1130 от 8 октября 2009 г. «О награждении государственными наградами РФ» за заслуги в развитии транспортного комплекса, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отметил сотрудников ОАО «РЖД».

Медалью «За развитие железных дорог» награжден Кравчук Анатолий Валентинович, машинист-инструктор локомотивного депо Уссурийск Дальневосточной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Почетное звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации» присвоено Рассолову Алексею Николаевичу, начальнику участка Владивостокской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», сообщает PrimaMedia.Ru.