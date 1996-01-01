C января 2010 г. некогда гремевшее на весь Советский Союз судоремонтное предприятие «Дальзавод» останется без работников. Согласно приказу нового конкурсного управляющего предприятия Александра САЖНОВА, все 1 тыс. 165 работников находящегося на стадии конкурсного производства предприятия будут уволены в период с 1 по 31 декабря 2009 г.

По словам председателя профсоюзного комитета «Дальзавода» Николая БОМКО, в настоящее время профсоюз, администрация предприятия и центр занятости разрабатывают программу по трудоустройству большинства работников завода. Сегодня уже есть варианты трудоустройства около 800 человек, в том числе на автосборочном производстве компании «Соллерс». Часть специалистов скорее всего устроится на других судоремонтных и судостроительных предприятиях Приморья.

Процедура наблюдения банкротства в отношении ОАО холдинговая компания «Дальзавод» была запущена в 2002 г. Основным кредитором завода является УФНС по Приморскому краю. 20% акций «Дальзавода» внесены в уставный капитал ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», которое является дочерним предприятием ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».

Уведомление о предстоящем увольнении работников скорее всего свидетельствует о том, что ОАО ХК «Дальзавод» по истечении срока конкурсного производства к началу марта 2010 г. будет ликвидировано как юрлицо, а его имущество продано « с молотка».