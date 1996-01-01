"Дальлеспром" попал в приоритетный проект с льготами

Министерство промышленности и торговли РФ включило в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов проект ОАО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины".

Проект предполагает организацию в городе Амурске производства шпона, сухих пиломатериалов, а также строительство завода по производству технологической щепы.

Включение проекта ОАО "Дальлеспром" в перечень приоритетных позволит компании получить лесные сырьевые ресурсы в долгосрочную аренду без проведения аукционов, а также льготы по арендной плате. Проект будет реализован в период с 2009 по 2013 годы, а общий объем инвестиций составит более 12 млрд руб.