На Комсомольском НПЗ пустили новую линию. Не по бензину

Пробный пуск новой линии на прошлой неделе прошел на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе. На полную мощность она выйдет в 2010 году, сообщил городской сайт komcity.ru.

Новая линия грануляции серы, сопутствующей примеси в нефти, оснащена современным технологическим оборудованием германской фирмы Sandvik и является единственной на Дальнем Востоке. По словам гендиректора нефтезавода Владимира МЕЛЕХИНА, гранулированная сера является ценным продуктом, широко востребованным как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Сегодня ее широко используют в шинной и целлюлозно-бумажной промышленности, для производства удобрений и серной кислоты. На полную мощность новая линия выйдет в 2010-м году, ее производительность - 38 т гранулированной серы в сутки.