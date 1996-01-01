Президентские "курсанты" остаются на КнААПО начальниками

Специалисты ОАО "КнААПО" обучаются по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Треть сотрудников, "прошедших" программу, заняли более высокие должности.

44 руководителя подразделений и отделов Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения прошли обучение в 2002-2008 годах по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Среди них - 1 начальник управления, 4 начальника цеха, 5 заместителей начальника цеха, 15 мастеров, сообщили РИА "Восток-Медиа" на предприятии.

"Курсанты" готовят проекты усовершенствования систем и процессов на предприятии, а также программы технического перевооружения производства и внедрения новых систем планирования, управления производством, формирования имиджа предприятия в городе и крае. Это способствует карьерному росту персонала. Треть сотрудников, "вышедших" из Президентской программы, заняли более высокие должности. В учебном сезоне 2009-2010 годов за "школьные парты" сели еще шесть руководителей предприятия.