Лермонтовское месторождение досталось "Примтеплоэнерго"

Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи вольфрамовых руд на Лермонтовском месторождении в Приморском крае завершился победой КГУП "Примортеплоэнерго".

Аукцион прошел 12 октября в управлении "Приморнедра". По словам руководителя управления Михаила ПОПОВА, право на проведение этого аукциона "Приморнедра" было предоставлено вышестоящей организацией - "Роснедра". Заявки на участие в аукционе подавали три предприятия: ОАО "Приморский горно-обогатительный комбинат", КГУП "Примтеплоэнерго" и ООО "Лермонтовское Горнорудное Управление". Однако, третий участник не был допущен к торгам в связи с тем, что своевременно не перечислил задаток, который по условиям аукциона был определен в размере стартового платежа, т. е. 23 млн руб.

Величина шага аукциона составила 10% от этой суммы или 2,3 млн рублей. В процессе аукциона было пройдено два шага. В итоге наибольшая величина размера разового платежа была предложена КГУП "Примтеплоэнерго" - 27,6 млн руб., которое и было признано аукционной комиссией победителем.