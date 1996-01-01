www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Сигма Груп" представила в Москве проект

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

8 октября 2009 года в здании Управления делами Президента РФ ГК "Президент-отель" состоялось одно из крупнейших и значимых ежегодных общественных мероприятий российского масштаба по взаимодействию органов власти, бизнеса и научного сообщества - IV Национальный конгресс "Приоритеты развития экономики. Модернизация и технологическое развитие экономики России". Руководство компании "Сигма Груп" было приглашено для представления Дальневосточного региона.

Цель данного Конгресса - создать условия для эффективного партнерства науки, государства и предпринимательства с целью реализации в России инновационной экономики.

Компания "Сигма Груп" представила Инновационному комитету свой инвестиционный проект создания ситуационного центра на базе 4D моделей объектов с привязкой к системе спутникового мониторинга и позиционирования, в т.ч. отечественной системы ГЛОНАСС.

4D модель города - четырехмерное графическое изображение объектов, домов, улиц, магистралей города, с возможностью оперативного изменения сведений и простого раскрытия данных по каждому объекту, в привязке к реальному времени посредством системы видеонаблюдения, спутникового мониторинга, систем охранной и пожарной сигнализации, систем управления зданиями, других систем мониторинга и оповещения.

"Развитие Приморского края во всех сферах, в том числе решение к 2012 году поставленных социально-экономических задач, возможно лишь при условии обеспечения промышленной и экологической безопасности. Прогресс в этой сфере в значительной степени зависит от разработки и внедрения технических новшеств по управлению системами безопасности, предупреждению и устранению последствий возможных чрезвычайных ситуаций" - считает Анастасия САХАРОВА, генеральный директор ООО "Сигма Груп".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru