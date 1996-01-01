"Сигма Груп" представила в Москве проект

8 октября 2009 года в здании Управления делами Президента РФ ГК "Президент-отель" состоялось одно из крупнейших и значимых ежегодных общественных мероприятий российского масштаба по взаимодействию органов власти, бизнеса и научного сообщества - IV Национальный конгресс "Приоритеты развития экономики. Модернизация и технологическое развитие экономики России". Руководство компании "Сигма Груп" было приглашено для представления Дальневосточного региона.

Цель данного Конгресса - создать условия для эффективного партнерства науки, государства и предпринимательства с целью реализации в России инновационной экономики.

Компания "Сигма Груп" представила Инновационному комитету свой инвестиционный проект создания ситуационного центра на базе 4D моделей объектов с привязкой к системе спутникового мониторинга и позиционирования, в т.ч. отечественной системы ГЛОНАСС.

4D модель города - четырехмерное графическое изображение объектов, домов, улиц, магистралей города, с возможностью оперативного изменения сведений и простого раскрытия данных по каждому объекту, в привязке к реальному времени посредством системы видеонаблюдения, спутникового мониторинга, систем охранной и пожарной сигнализации, систем управления зданиями, других систем мониторинга и оповещения.

"Развитие Приморского края во всех сферах, в том числе решение к 2012 году поставленных социально-экономических задач, возможно лишь при условии обеспечения промышленной и экологической безопасности. Прогресс в этой сфере в значительной степени зависит от разработки и внедрения технических новшеств по управлению системами безопасности, предупреждению и устранению последствий возможных чрезвычайных ситуаций" - считает Анастасия САХАРОВА, генеральный директор ООО "Сигма Груп".