Новый проект "Остров Русский"

Как уже сообщал "ЗР", в конце сентября на заседании бизнес-Клуба "Диалоги" приморские предприниматели остро поставили вопросы перед Дальневосточной дирекцией Росстроя об участии местного бизнеса в федеральных проектах и программах. Но особой строкой в их рекомендации вошел вопрос о создании рекреационной зоны на о. Русский.

Было отмечено, что о ее необходимости говорил и первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. Немало сломано копий в спорах о "специальности" острова Русский и жителями Приморья, когда решался вопрос о начале масштабного строительства на острове. Ведь под строительство объектов АТЭС и дальнейшем использовании их под Дальневосточный федеральный университет отведен лишь полуостров Саперный. А остальная территория была обещана владивостокцам в качестве рекреационной зоны.

Однако это обещание до сих пор не оформлено в реальный проект, - отметили члены бизнес-клуба и записали в рекомендации: "Организовать и провести конкурс проектов по созданию рекреационной зоны на о. Русский". Эти рекомендации они вручили приморским "единороссам" - лоббируйте!