Приморский НПЗ проектируют посматривая на Сицилию и Хайнань

При строительстве крупных промышленных объектов на первый план выходит вопрос экологии, заявил генеральный директор ООО "РН-Приморский НПЗ" Юрий КАСЮК на Четвертом международном экологическом форуме во Владивостоке.

В докладе было заявлено, что Приморский НПЗ станет самым современным нефтеперерабатывающим заводом в России.

К его проектированию привлечены ведущие мировые проектные институты, работавшие над проектами современных НПЗ в Китае, Индии, Европе. Речь идет об энергосберегающих, шумоподавляющих технологиях, оборотной системе водоснабжения, закрытых факельных системах, гарантирующих отсутствие выбросов вредных веществ. Приморский НПЗ будет максимально эффективно перерабатывать сырье на 95% с производством тепловой и электрической энергии для собственных нужд. Потребность в топливе для завода планируется на 100% удовлетворять за счет газообразного топлива собственной выработки, очищенного от серосодержащих компонентов, с получением серы, необходимой в металлургии и сельском хозяйстве. Побочные продукты нефтепереработки, такие, как асфальтены, кокс, в соответствии с общепринятой практикой будут использованы для производства энергии, строительства автодорог, производства цемента, найдут свое применение в народном хозяйстве.

Морской терминал Приморского НПЗ, предназначенный для экспортирования продукции завода на рынки стран АТР, проектируется по принципу экспортных терминалов крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в популярных курортных районах: на острове Хайнань (Китай), Сицилии (Италия). Также будут использоваться принципы работы современного морского терминала в Приморске под Санкт-Петербургом, который находится по соседству с государственным заказником "Березовые острова".