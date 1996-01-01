Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский НПЗ проектируют посматривая на Сицилию и Хайнань
При строительстве крупных промышленных объектов на первый план выходит вопрос экологии, заявил генеральный директор ООО "РН-Приморский НПЗ" Юрий КАСЮК на Четвертом международном экологическом форуме во Владивостоке.
В докладе было заявлено, что Приморский НПЗ станет самым современным нефтеперерабатывающим заводом в России.
К его проектированию привлечены ведущие мировые проектные институты, работавшие над проектами современных НПЗ в Китае, Индии, Европе. Речь идет об энергосберегающих, шумоподавляющих технологиях, оборотной системе водоснабжения, закрытых факельных системах, гарантирующих отсутствие выбросов вредных веществ. Приморский НПЗ будет максимально эффективно перерабатывать сырье на 95% с производством тепловой и электрической энергии для собственных нужд. Потребность в топливе для завода планируется на 100% удовлетворять за счет газообразного топлива собственной выработки, очищенного от серосодержащих компонентов, с получением серы, необходимой в металлургии и сельском хозяйстве. Побочные продукты нефтепереработки, такие, как асфальтены, кокс, в соответствии с общепринятой практикой будут использованы для производства энергии, строительства автодорог, производства цемента, найдут свое применение в народном хозяйстве.
Морской терминал Приморского НПЗ, предназначенный для экспортирования продукции завода на рынки стран АТР, проектируется по принципу экспортных терминалов крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в популярных курортных районах: на острове Хайнань (Китай), Сицилии (Италия). Также будут использоваться принципы работы современного морского терминала в Приморске под Санкт-Петербургом, который находится по соседству с государственным заказником "Березовые острова".
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
- Инвестиционная привлекательность Дальнего Востока будет представлена на выставках ВЭФ
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"