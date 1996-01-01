Министр Виктор Басаргин пытался увязать действия строителей и ведомств в морской узел

Проблему увязки и согласования действий строителей объектов АТЭС и других ведомств попытался решить в ходе своей двухдневной поездки во Владивосток министр регионального развития РФ Виктор БАСАРГИН 7-8 октября.

Сразу два совещания министр провел в администрации Приморского края: одно было посвящено вопросам выкупа объектов, попавших под снос в связи со строительными работами, второе - по энергоснабжению объектов АТЭС-2012. Третьим совещанием стал выездной Координационный совет, который состоялся в Доме переговоров.

Площади по изъятию земель под нужды саммита расширяются. Как сообщил пресс-секретарь Дальневосточной дирекции Росстроя, министр назвал участки, которые уйдут под реконструкцию аэропорта Владивосток, создание подъездной дороги к аэропорту и автодороги пос. Новый - Де-Фриз - Седанка, реконструкцию автодороги М-60 "Уссури" Хабаровск-Владивосток. В итоге необходимо выкупать для нужд стройки большое количество объектов недвижимости - дачи, гаражи, дома, сараи, огороды и т.п., которые попадают в зону строительства.

И.о. генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Евгений РОГОЗА в докладе отметил, что сегодня необходима не только единая база данных выкупаемых объектов, но и создание единого органа, который будет еженедельно отслеживать их выкуп. Такой координирующий орган предполагается создать из числа сотрудников администрации Приморского края, администрации г. Владивостока и ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" в ближайшее время.

Приглашенным главам администрации Владивостока, Артема и Надеждинского района, поскольку их земли попадают в зону строительства, Басаргин посоветовал лично изучать "обстановку со сносами непосредственно на месте будущего строительства, а не на бумаге и картах". С другой стороны, подчеркнул он, необходимо искать такие технические решения по строительству дорог и объектов, чтобы свести к минимуму снос недвижимости и переселение жителей. Это сэкономит не только деньги, но и время.

Второе совещание было посвящено проблеме энергоснабжения объектов саммита. Глава Минрегиона заострил внимание на том, что время идет, объекты строятся, но у самих энергетиков до сих пор нет четкого понимания, как будет обеспечиваться подача электроэнергии на объекты саммита. По словам министра, у энергетиков нет системы координации работы ни по генерации, ни по доставке электроэнергии, хотя решение о необходимости разработки концепции электроснабжения объектов саммита принималось в Минэнерго еще в конце 2008 г.

Виктор Басаргин распорядился создать рабочую группу, куда войдут представители всех энергокомпаний, реализующих проекты по модернизации энергосистемы Приморья. Им поручено разработать единую схему строительства объектов энергообеспечения саммита.

Напомним, в рамках модернизации энергосистемы Приморского края планируется начать в Приморье строительство двух ТЭЦ - в Уссурийске и Находке. Активно обновляется электросетевое хозяйство. Так, строится сеть высоковольтной линии 500 кВ "подстанция "Чугуевка" - подстанция "Лозовая" - подстанция "Владивосток". В декабре планируется завершить электроподстанцию 500 кВ "Владивосток".