Саммит АТЭС-2012. От моста к мосту

Стройплощадка Тихоокеанской мостостроительной компании, на которой растут северный пилон моста через бухту Золотой Рог и многочисленные временные опоры, стала одним из объектов посещения министра регионального развития Виктора БАСАРГИНА, который побывал во Владивостоке на минувшей неделе. Здесь по традиции для гостя подготовили планшеты с чертежами дорог и путепроводов, которые сооружаются во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012.

Синхронизировать мосты и дороги

Импровизированную экскурсию для министра и сопровождающих его лиц с указкой в руке провел директор департамента дорожного хозяйства Приморского края Сергей ФИЛЬ. Именно департамент является заказчиком-застройщиком нескольких объектов дорожной и мостовой инфраструктуры, строящихся к саммиту. В их числе подъезд к международному терминалу, участок 2,3 км дороги Владивосток - Находка, реконструкция дороги Кневичи - трасса М60, а также дорога пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом. И, конечно, один из самых ответственных объектов - мостовой переход через бухту Золотой Рог, генподрядчиком которого является ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания".

У строителей на прошлой неделе примечательное событие - был отсыпан первый километр новой дороги от золоторожского моста к бухте Патрокл, которая выведет транспорт к другому мостовому переходу - через пролив Босфор Восточный на остров Русский. Эту дорогу также строит Тихоокеанская мостостроительная компания, победившая в конкурсе в конце сентября. Сегодня, по данным департамента дорожного хозяйства, на этом направлении уже отсыпано более полутора километров земляного полотна.

Сергей Филь не скрывал проблем: по всем объектам, которые ведет департамент к саммиту, под снос попадает около 1000 сооружений, в том числе сараи, гаражи, киоски и жилые дома, подлежащие расселению. Но он подчеркнул: ни один собственник, если данные сооружения имеют надлежащую регистрацию, не останется без компенсации, предусмотренной действующим законодательством. Финансирование осуществляется за счет краевого и федерального бюджетов. И в этом плане департамент ведет большую индивидуальную работу - с каждым владельцем попадающей в зону застройки недвижимости.

Без резерва

Министра волновали сложности в сооружении моста через Золотой Рог. Строители его убедили: объект по силам. По словам Сергея Филя, есть рабочий контакт и с поставщиками материалов и металлоконструкций, достигли договоренности с производителями вант - остановились на французских, разборных.

- Пока все в графике, отставание в связи со сносами наверстали. Проблем масса, вопросов возникает масса, но это рабочие вопросы, и мы их оперативно решаем, - пояснил он министру. - Ежедневно у мостостроителей проходят планерки по контролю качества, еженедельно - общие с городской администрацией, с "земельщиками" - под председательством вице-губернатора. Раз в две недели нас заслушивает губернатор.

Министра интересовал вопрос синхронизации строительства моста и дорог с точки зрения сроков.

- Надо иметь в виду, что временного резерва просто нет. Прижиматься уже некуда, - подчеркнул Виктор Басаргин.

И в ответ получил заверения первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО:

- Мы это прекрасно понимаем. Графики сделаны так, чтобы в конце 2011 года все было готово. По мосту проблем не будет - уверены.

Однако краевые власти подняли вопрос дополнительного финансирования этой стройки - в размере 2,5 млрд рублей. Речь шла не об удорожании, как позже прокомментировал Сергей Филь вопрос для журналистов: "Финансирование мостового перехода через бухту Золотой Рог, которое было предусмотрено на 2009 год, мы практически израсходовали - на строительно-монтажные работы, а также на авансовые платежи поставщикам. И в связи с увеличением темпов строительства - мы понимаем, что объект критичный и в 2011 году его необходимо сдать, - мы просим 2,5 млрд рублей в этом году дополнительных средств. Эту просьбу я озвучил министру регионального развития и нашел поддержку.

То, что мост строится высокими темпами, Виктор Басаргин смог увидеть и сам. Пока у планшетов шел заинтересованный разговор, работы на площадке не прекращались ни на минуту.

На проектную отметку уже поднялась первая из постоянных опор моста - опора № 7. Как пояснили мостостроители, через несколько дней с ее вершины демонтируют леса, и она предстанет во всей красе - изящная, но мощная. На временных опорах начался монтаж ригелей, что говорит о приближении важного этапа строительства - сооружении первого монолитного анкерного пролета моста. Растут в высоту и пилоны, бетонировать которые начали совсем недавно. Пока для их монтажа хватает имеющейся техники, но скоро здесь появится еще один - 200-тонный кран, он уже на подходе.

Подводя итог импровизированной планерки у подножия строящегося моста, директор департамента дорожного строительства сказал, что он и его коллеги на сегодня - октябрь 2009 года - не видят критичных моментов ни в финансировании, ни в строймонтаже, ни в выборе подрядчиков по всем нашим объектам к саммиту АТЭС во Владивостоке.

Первый километр

Дорога между двумя мостами уже приобретает вполне конкретные очертания. Но пока лишь там, где прокладываются новые направления - на сопках, спускающихся к бухте Патрокл. Здесь работает несколько экскаваторов, бульдозеров, полтора десятка самосвалов.

Протяженность дороги "Бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог" - 5370 м, в том числе 4 путепровода общей протяженностью 295,67 м, ширина проезжей части - 18 метров, число полос - 4, расчетная скорость движения - 80 км/час. Стоимость контракта, заключенного ТМК, на ее строительство - 1 931 млн рублей. Начало работ - октябрь 2009 года, окончание - август 2011 года.

И хотя техника появилась здесь лишь в первых числах октября, на расстоянии 1,5 км снят растительный слой (для этого из Чугуевки пригласили бригаду лесорубов), и началось формирование земляной насыпи. Около километра теперь уже вполне проезжие, правда, пока здесь курсирует в весьма напряженном ритме только строительная техника, да внедорожники командиров производства.

- Еще неделю назад здесь был лес. Что успели за это время сделать, можете оценить сами, - не без гордости показывает стройку первый заместитель генерального директора ТМК Владимир МЕЩЕРЯКОВ. - Хотя пока работаем лишь там, где нам не мешают снос зданий и расселение. Этот вопрос до конца еще не решен, по предварительным оценкам, под снос попадают более 200 зданий. Скоро увидите новое направление трассы - мы постепенно разворачиваемся и по мере продвижения будем добавлять свои мощности.

Владимир Мещеряков считает вполне закономерным тот факт, что два объекта - мост и путепровод - строит один генподрядчик. Это дает возможность для маневра, а также позволяет задействовать мощности предприятия, сформированные с учетом форсирования работ на мостовом переходе.

- Мы можем выполнить эту работу, поскольку данные объекты соответствуют нашим производственным мощностям. Получается некий баланс, который позволяет компании качественно и быстро возводить доверенные нам объекты и развиваться с учетом перспективы, - поясняет заместитель генерального директора.

На строительстве новой дороги только объем земляных работ впечатляет: 430 тыс. кубометров составит выемка и 280 тыс. кубометров - насыпь, но в ТМК считают, что им с их дорожным комплексом по силам выполнить все за два месяца. И такой опыт уже имеется - на строительстве очистных сооружений. Правда, здесь работа осложняется большими объемами выноса коммуникаций - линий связи, электропередачи, отопления. Но и такой опыт у ТМК имеется - на сооружении тоннеля в районе фуникулера его увидели все владивостокцы.

Но работа с коммуникациями и в жилых районах чуть впереди, когда появится окончательный проект. А сегодня - ось дороги пробивается сквозь лесной массив, и в просветах листвы голубеют воды бухты Патрокл. Кстати, здесь развернется скоро еще одна стройка - возведение нового жилого микрорайона.