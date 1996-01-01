Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Саммит АТЭС-2012. От моста к мосту
Стройплощадка Тихоокеанской мостостроительной компании, на которой растут северный пилон моста через бухту Золотой Рог и многочисленные временные опоры, стала одним из объектов посещения министра регионального развития Виктора БАСАРГИНА, который побывал во Владивостоке на минувшей неделе. Здесь по традиции для гостя подготовили планшеты с чертежами дорог и путепроводов, которые сооружаются во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012.
Синхронизировать мосты и дороги
Импровизированную экскурсию для министра и сопровождающих его лиц с указкой в руке провел директор департамента дорожного хозяйства Приморского края Сергей ФИЛЬ. Именно департамент является заказчиком-застройщиком нескольких объектов дорожной и мостовой инфраструктуры, строящихся к саммиту. В их числе подъезд к международному терминалу, участок 2,3 км дороги Владивосток - Находка, реконструкция дороги Кневичи - трасса М60, а также дорога пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом. И, конечно, один из самых ответственных объектов - мостовой переход через бухту Золотой Рог, генподрядчиком которого является ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания".
У строителей на прошлой неделе примечательное событие - был отсыпан первый километр новой дороги от золоторожского моста к бухте Патрокл, которая выведет транспорт к другому мостовому переходу - через пролив Босфор Восточный на остров Русский. Эту дорогу также строит Тихоокеанская мостостроительная компания, победившая в конкурсе в конце сентября. Сегодня, по данным департамента дорожного хозяйства, на этом направлении уже отсыпано более полутора километров земляного полотна.
Сергей Филь не скрывал проблем: по всем объектам, которые ведет департамент к саммиту, под снос попадает около 1000 сооружений, в том числе сараи, гаражи, киоски и жилые дома, подлежащие расселению. Но он подчеркнул: ни один собственник, если данные сооружения имеют надлежащую регистрацию, не останется без компенсации, предусмотренной действующим законодательством. Финансирование осуществляется за счет краевого и федерального бюджетов. И в этом плане департамент ведет большую индивидуальную работу - с каждым владельцем попадающей в зону застройки недвижимости.
Без резерва
Министра волновали сложности в сооружении моста через Золотой Рог. Строители его убедили: объект по силам. По словам Сергея Филя, есть рабочий контакт и с поставщиками материалов и металлоконструкций, достигли договоренности с производителями вант - остановились на французских, разборных.
- Пока все в графике, отставание в связи со сносами наверстали. Проблем масса, вопросов возникает масса, но это рабочие вопросы, и мы их оперативно решаем, - пояснил он министру. - Ежедневно у мостостроителей проходят планерки по контролю качества, еженедельно - общие с городской администрацией, с "земельщиками" - под председательством вице-губернатора. Раз в две недели нас заслушивает губернатор.
Министра интересовал вопрос синхронизации строительства моста и дорог с точки зрения сроков.
- Надо иметь в виду, что временного резерва просто нет. Прижиматься уже некуда, - подчеркнул Виктор Басаргин.
И в ответ получил заверения первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО:
- Мы это прекрасно понимаем. Графики сделаны так, чтобы в конце 2011 года все было готово. По мосту проблем не будет - уверены.
Однако краевые власти подняли вопрос дополнительного финансирования этой стройки - в размере 2,5 млрд рублей. Речь шла не об удорожании, как позже прокомментировал Сергей Филь вопрос для журналистов: "Финансирование мостового перехода через бухту Золотой Рог, которое было предусмотрено на 2009 год, мы практически израсходовали - на строительно-монтажные работы, а также на авансовые платежи поставщикам. И в связи с увеличением темпов строительства - мы понимаем, что объект критичный и в 2011 году его необходимо сдать, - мы просим 2,5 млрд рублей в этом году дополнительных средств. Эту просьбу я озвучил министру регионального развития и нашел поддержку.
То, что мост строится высокими темпами, Виктор Басаргин смог увидеть и сам. Пока у планшетов шел заинтересованный разговор, работы на площадке не прекращались ни на минуту.
На проектную отметку уже поднялась первая из постоянных опор моста - опора № 7. Как пояснили мостостроители, через несколько дней с ее вершины демонтируют леса, и она предстанет во всей красе - изящная, но мощная. На временных опорах начался монтаж ригелей, что говорит о приближении важного этапа строительства - сооружении первого монолитного анкерного пролета моста. Растут в высоту и пилоны, бетонировать которые начали совсем недавно. Пока для их монтажа хватает имеющейся техники, но скоро здесь появится еще один - 200-тонный кран, он уже на подходе.
Подводя итог импровизированной планерки у подножия строящегося моста, директор департамента дорожного строительства сказал, что он и его коллеги на сегодня - октябрь 2009 года - не видят критичных моментов ни в финансировании, ни в строймонтаже, ни в выборе подрядчиков по всем нашим объектам к саммиту АТЭС во Владивостоке.
Первый километр
Дорога между двумя мостами уже приобретает вполне конкретные очертания. Но пока лишь там, где прокладываются новые направления - на сопках, спускающихся к бухте Патрокл. Здесь работает несколько экскаваторов, бульдозеров, полтора десятка самосвалов.
Протяженность дороги "Бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог" - 5370 м, в том числе 4 путепровода общей протяженностью 295,67 м, ширина проезжей части - 18 метров, число полос - 4, расчетная скорость движения - 80 км/час. Стоимость контракта, заключенного ТМК, на ее строительство - 1 931 млн рублей. Начало работ - октябрь 2009 года, окончание - август 2011 года.
И хотя техника появилась здесь лишь в первых числах октября, на расстоянии 1,5 км снят растительный слой (для этого из Чугуевки пригласили бригаду лесорубов), и началось формирование земляной насыпи. Около километра теперь уже вполне проезжие, правда, пока здесь курсирует в весьма напряженном ритме только строительная техника, да внедорожники командиров производства.
- Еще неделю назад здесь был лес. Что успели за это время сделать, можете оценить сами, - не без гордости показывает стройку первый заместитель генерального директора ТМК Владимир МЕЩЕРЯКОВ. - Хотя пока работаем лишь там, где нам не мешают снос зданий и расселение. Этот вопрос до конца еще не решен, по предварительным оценкам, под снос попадают более 200 зданий. Скоро увидите новое направление трассы - мы постепенно разворачиваемся и по мере продвижения будем добавлять свои мощности.
Владимир Мещеряков считает вполне закономерным тот факт, что два объекта - мост и путепровод - строит один генподрядчик. Это дает возможность для маневра, а также позволяет задействовать мощности предприятия, сформированные с учетом форсирования работ на мостовом переходе.
- Мы можем выполнить эту работу, поскольку данные объекты соответствуют нашим производственным мощностям. Получается некий баланс, который позволяет компании качественно и быстро возводить доверенные нам объекты и развиваться с учетом перспективы, - поясняет заместитель генерального директора.
На строительстве новой дороги только объем земляных работ впечатляет: 430 тыс. кубометров составит выемка и 280 тыс. кубометров - насыпь, но в ТМК считают, что им с их дорожным комплексом по силам выполнить все за два месяца. И такой опыт уже имеется - на строительстве очистных сооружений. Правда, здесь работа осложняется большими объемами выноса коммуникаций - линий связи, электропередачи, отопления. Но и такой опыт у ТМК имеется - на сооружении тоннеля в районе фуникулера его увидели все владивостокцы.
Но работа с коммуникациями и в жилых районах чуть впереди, когда появится окончательный проект. А сегодня - ось дороги пробивается сквозь лесной массив, и в просветах листвы голубеют воды бухты Патрокл. Кстати, здесь развернется скоро еще одна стройка - возведение нового жилого микрорайона.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей