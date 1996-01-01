Депутатам Владивостока порезали довольствие

Как уже сообщал "ЗР", администрация Владивостока предложила городской думе секвестировать расходы бюджета, хотя доходная часть бюджета выросла на 144, 9 млн руб. Депутаты пошумели, но на сессии 7 октября очередные поправки в бюджет были внесены.

Прибавили средств в основном безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов - 107,7 млн руб. на конкретные цели. Потому приросту бюджета радоваться могут только те горожане, которые попадают под бульдозер строек АТЭС. Безвозмездные поступления предназначены для приобретения квартир и переселения жителей с территорий развернувшихся строек.

За счет собственных налоговых и неналоговых поступлений бюджет города увеличился только на 37,8 млн руб. Эти средства пойдут на приобретение муниципальных автобусов и коммунальной техники.

Зато из-за уменьшения доходов от сбора НДФЛ на 97,3 млн руб. пришлось урезать содержание самой думы г.Владивостока и управления здравоохранения. Денег не будет на командировочные расходы и закупку канцелярских принадлежностей. Также урезаны расходы по разделам: "Молодежная политика", "Транспорт", "Топливно-энергетический комплекс", где деньги не использованы по факту. С последним сокращением по ТЭК случился уже типичный для Владивостока парадокс - при проведении тендера на торгах удалось снизить цену поставки угля на острова, сэкономили. А когда дело дошло до поставки, победитель осознал, что за им же названную цену купить и доставить уголь жителям островных территорий - себе в убыток. Компания-победитель (которая уж!) отказалась подписывать договор.

Так что городских депутатов ожидает еще одна бюджетная корректировка.